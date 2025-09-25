En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Comando Sur de EE. UU. muestra cómo practica tiro con fusiles en el Caribe, cerca de Venezuela

Comando Sur de EE. UU. muestra cómo practica tiro con fusiles en el Caribe, cerca de Venezuela

Compartió también imágenes del entrenamiento anfibio de los Marines. Nicolás Maduro planteó firmar un decreto de estado de conmoción exterior, algo que sería "inédito" en la historia de ese país.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Comando Sur de EE. UU. muestra cómo practica tiro con fusiles en el Caribe, cerca de Venezuela
Tomada de la cuenta de X de U.S. Southern Command

Publicidad

Publicidad

Publicidad