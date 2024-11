El video del momento en que la reina Letizia se rompe ante mujer en Valencia: 'Lo siento'

"Asesinos": con estos gritos y otros reclamos recibió una multitud indignada a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando llegaron a la localidad arrasada por las inundaciones de Paiporta.

Reina Letizia no ocultó su dolor por la tragedia en Valencia

Algunas víctimas les lanzaron fango a los reyes, otros vociferaron desgarrados entre lágrimas preguntando por qué nadie les avisó que el barro iba a arrasarles la vida y porque nadie les ayuda ahora.

La reina Letizia, con la frente y la nariz manchadas de fango, escuchaba conmocionada a una chica y se llevó las manos a la cara. "Hay niños muertos, no tenéis vergüenza", le gritó a lo lejos un hombre entre lágrimas.

La monarca se secó las lágrimas varias veces mientras algunas mujeres le aseguraban que esto “no es por usted”. “Tres días para que llegue el ejército, no tenemos ropa, no tenemos comida, no tenemos nada”, le dijeron dos mujeres a la reina, a quien aseguraron que “nos están mintiendo”, a lo que ella, visiblemente superada por la situación, les manifestó: “Tenéis razón”.

🇪🇸 CATASTRÓFE EN ESPAÑA 🇪🇸



La Reina Letizia se rompe al escuchar el llanto desconsolado de una vecina de Paiporta. La mujer, descompuesta, le repite: "No nos avisaron, no nos avisaron". pic.twitter.com/aBtvrFvi07 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 3, 2024

Publicidad

A unos metros del destrozado Auditorio Municipal, donde se ha abierto lugar entre los escombros para recibir los donativos, cientos de personas se arremolinaron sobre una decena de coches oficiales. Cinco días después de la riada que destruyó parte de la provincia de Valencia, las autoridades realizaron su primera visita oficial. Para los vecinos de Paiporta, donde los muertos ya son más de 70 según la alcaldesa de la ciudad y aún buscan desaparecidos en los garajes anegados, ya es demasiado tarde.

"¿Cuántos muertos hay?, ¿Cuántos muertos hay?", gritaba la gente enfebrecida a la comitiva, que pronto tuvo que abandonar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del ejecutivo regional, Carlos Mazón, por la violencia. "¡El presidente es un perro!", gritaron.

Publicidad

Finalmente, solo avanzaron caminando los reyes de España, a los que trató de proteger un cordón de seguridad desbordado. "No son muertos, son asesinatos", lanzaron jóvenes. Un hombre, entre lágrimas, les gritaba que se fueran de su pueblo, mientras los agentes empujaban a una multitud por momentos fuera de control.

Con la chaqueta manchada de barro y la cara y el pelo salpicados, el rey consiguió avanzar unos pasos. "Si hubieran venido el primer día y se hubieran puesto las botas, el pueblo los hubiese apoyado", le recriminó un joven con una chaqueta amarilla, que logró acercarse hasta el monarca. "Felipe, hay gente muerta por ahí", le lanza a Felipe VI, que asintió con el gesto grave mientras trataba de darle explicaciones.

"¡Fuera de nuestro pueblo!", les exigieron a los reyes de España

Indignados por una desgracia llena todavía de interrogantes, los vecinos del cinturón sur de Valencia se sienten solos. Han pasado cinco días desde la furiosa ola marrón que les sorprendió y a la que todavía no encuentran respuestas.

A muchos en Paiporta la alerta por el temporal -que en esta localidad de más de 25.000 habitantes no dejó una gota de lluvia- les llegó cuando el agua que desbordó el barranco les llegaba ya a la cintura. "¡Fuera de nuestro pueblo!", gritaban indignados a las autoridades.

Publicidad

La mayor furia, sin embargo, es contra el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el jefe del ejecutivo regional, el conservador Carlos Mazón, a los que apenas se les vio por Paiporta. "¿Dónde está Pedro Sánchez, Pedro Sánchez dónde está?", coreaban los vecinos con la voz rasgada. "Ahora sí que hay Policía aquí", lamentaba un joven con la ropa marrón por el barro.

"Nos vais a olvidar", creen en Valencia

Tras transitar a pie parte de lo que hace unos días era una de las avenidas de la ciudad, convertida ahora en un cementerio de escombros, coches arrasados y calles enfangadas, los reyes trataban de subirse a sus vehículos.

Publicidad

No lo consiguieron a la primera y retrocedieron, para nerviosismo de su equipo de seguridad. Finalmente, tras conversar con más vecinos que lograron acercarse, la comitiva abandonó la ciudad, que volvió a su nueva realidad de destrucción, barro y búsqueda por los vecinos que todavía les faltan.

El futuro se ve muy lejano hoy con los pies sumergidos en el barro de Paiporta, Valencia - JOSE JORDAN/AFP

"Han venido aquí todos a proteger al rey y no están dejando pasar a los que de verdad vienen a proteger las calles", lamentó Adrián García, quien como muchos de los habitantes de esta dinámica provincia mediterránea, ahora arrasada, jamás olvidará la noche del martes. "Vi cómo se arrancaba la pasarela de cuajo. Hemos tenido que salvar ancianas, policías y yo. No había ley", recordó con la voz temblorosa.

Con la hamburguesería en la que trabajaba ahora destruida, y meses de reconstrucción por delante, el futuro se ve muy lejano hoy con los pies sumergidos en el barro de Paiporta. "En una semana, nos vais a olvidar todos", lamentó.