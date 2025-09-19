En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Maduro anuncia despliegue militar para enseñar manejo de armas en los barrios: "Un plan imperial"

Maduro anuncia despliegue militar para enseñar manejo de armas en los barrios: "Un plan imperial"

El mandatario venezolano reiteró que Estados Unidos quiere propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2025
Editado por: Laura Valentina Mercado
Maduro anunció que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplazarán el próximo sábado a comunidades.
AFP

