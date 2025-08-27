VIDEO | Senadores se fueron a los golpes tras asamblea, en México: "No vengas a provocar"

Una escandalosa pelea se hizo viral recientemente en México, luego de que dos congresistas se fueran a los golpes tras la finalización de una asamblea en el Senado de México. Los implicados en dicho escándalo fueron Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos se presentaron de la siguiente manera: una vez finalizó la sesión de la Comisión Permanente del Senado de México, el congresista Moreno se acercó al presidente del Senado para reclamarle por haber clausurado la asamblea que se desarrollaba sin haberle dado la palabra previamente. "No vengas a provocar", le respondía Noroña en la grabación.

Aunque todo inició como una discusión verbal, la conversación se fue acalorando paulatinamente hasta el punto en que Moreno dio el primer golpe, tras un empujón de Noroña. El sujeto, enojado y frente a todos los legisladores de la Mesa Directiva, alegaba que no había podido participar en el debate.



🇲🇽 | AHORA: El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se enfrentaron a golpes en el pleno del Senado de la República. pic.twitter.com/cGv7g66cQ7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 27, 2025

Y es que, acorde con medios locales, el presidente del Senado habría excluido al integrante del PRI de la lista de oradores, acuerdo que se había consolidado previamente y durante toda la asamblea. El reclamo conllevó a que ambos forcejearan hasta el punto de empujarse y posteriormente iniciar con el intercambio de golpes. Mientras todo esto ocurría, diferentes personas en el recinto hacían esfuerzos para evitar la confrontación directa y separarlos.



El presidente del Senado logró retirarse esquivando la mayoría de golpes, pero el político del PRI tuvo que ser neutralizado por diferentes congresistas para que no siguiera atacando a su adversario político. En sus esfuerzos por liberarse, Moreno empujó a otra persona del lugar y la arrojó al suelo.

Publicidad

Andrea Chávez, senadora de Morena por el Estado de Chihuahua, también se pronunció desde su cuenta de X, lamentando lo ocurrido y exigiendo medidas coercitivas por este penoso acto. La senadora también publicó otro video en el que se evidenciaría cómo Moreno, tras haber arrojado al suelo a uno de los que intentó detenerlo, también le propicia otra serie de golpes una vez el hombre cae.

"Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado", dijo.



Partido Morena se pronuncia tras incidente en el Congreso

Por su parte, el partido Morena, al que pertenece el senador Fernández Noroña, se pronunció tras lo acontecido y manifestó su total rechazo por lo ocurrido. "La cara más facista y violenta del PRI se hizo presente nuevamente. Reviviendo las prácticas del régimen autoritario, Alito Moreno atacó violentamente a @fernandeznorona, a trabajadores del Senado, y a integrantes de la sesión. No al fascismo", escribió desde su cuenta de X.

La cara más facista y violenta del PRI se hizo presente nuevamente.



Reviviendo las prácticas del régimen autoritario, Alito Moreno atacó violentamente a @fernandeznorona, a trabajadores del Senado, y a integrantes de la sesión.



No al fascismo.pic.twitter.com/XJkBqrHxYJ — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 27, 2025

Publicidad

Alejandro Moreno, por su parte, explicó las causas que, según él, lo motivaron a manifestar tan violento comportamiento. El sujeto dijo que había sido provocado luego de que se hubiera incumplido el orden del día, lo que desató su disgusto.

"Hoy en la Cámara de Senadores pasó lo que todos vieron, y es importante explicarlo con claridad. Había un orden del día aprobado. Minutos antes de llegar al punto correspondiente, Morena lo cambió a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse. Su obligación era darme la palabra y no lo hicieron", escribió desde su cuenta de X.

"Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza. Lo que pasó no es un hecho aislado ni un accidente: es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control. Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia", agregó.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO