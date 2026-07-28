Video | Vandalizan santuario de la Virgen María en Medjugorje: Vaticano se pronunció tras el ataque

El santuario mariano de Medjugorje, ubicado en el sur de Bosnia y Herzegovina, fue escenario de un acto de vandalismo durante la noche del lunes, cuando un hombre prendió fuego al altar exterior de la iglesia de Santiago, dañó una estatua de la Virgen María y dejó mensajes ofensivos en diferentes puntos del lugar de peregrinación.

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De acuerdo con información de la agencia EFE, el santuario amaneció con importantes daños materiales. Además del incendio en el altar exterior, el rostro y otras partes de la estatua principal de la Virgen María fueron cubiertos con pintura negra. También aparecieron mensajes escritos en polaco en los que se calificaba de "impostores" a las seis personas que aseguraron haber visto a la Virgen en 1981.

El portal Hercegovina.info difundió un video captado por una cámara de seguridad en el que se observa a un hombre vertiendo un líquido inflamable sobre el altar exterior de la iglesia de Santiago antes de prenderle fuego.



El hecho ha generado múltiples reacciones en redes sociales, especialmente entre usuarios que rechazan el acto de vandalismo contra el santuario. Las imágenes del ataque se han difundido ampliamente y han motivado cadenas de oración promovidas por fieles en distintos países.



Así ha quedado Medjugorje después del acto vandálico de ayer. pic.twitter.com/Wbu0dyJQnm — Jóvenes Católicos (@catolicos_es) July 28, 2026

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¿Qué dijo el Vaticano tras el incidente?

Tras conocerse lo ocurrido, la oficina parroquial de Medjugorje, citada por Vatican News, emitió un comunicado en el que lamentó el ataque y confirmó que los trabajos de limpieza y reparación comenzaron de inmediato.

"Oramos por la conversión de los corazones de quienes cometieron este acto, para que el Señor los toque con su gracia y los guíe por el camino del bien", señala el comunicado.

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La oficina parroquial también invitó a los fieles a responder al hecho con "oración, ayuno y perdón", al tiempo que aseguró que el santuario permanece abierto y que las áreas afectadas vuelven a estar disponibles para las actividades religiosas.

En el mismo pronunciamiento se destaca que el objetivo es que el santuario continúe siendo "un lugar de encuentro con Dios, un lugar de tranquilidad y un lugar donde se honre a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz".

Asimismo, invitaron a que este episodio no sea respondido con ataques, sino que se convierta en una oportunidad para fortalecer el llamado a la paz. "No responder al mal con el mal, sino dar testimonio con nuestras vidas del amor, el perdón y la esperanza".

Una persona fue capturada

Las autoridades bosnias abren una investigación para establecer quiénes son los responsables del ataque y cuáles fueron sus motivaciones. El hecho ocurre pocos días antes del Festival Internacional de la Juventud Católica Mladifest, que comienza el 1 de agosto y reúne cada año a peregrinos de diferentes países en Medjugorje.

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Posteriormente, según informó Hercegovina.info, comenzaron las labores de restauración del santuario. El medio indicó que el altar exterior de la iglesia de Santiago ya fue reparado y volvió a estar habilitado para las celebraciones religiosas, mientras integrantes de la comunidad Cenacolo trabajan en la limpieza de las estatuas de la Virgen María que fueron cubiertas con pintura negra.

Durante estos trabajos, el área donde se encuentra la estatua principal permanece acordonada y protegida con una cortina blanca, mientras los peregrinos continúan llegando al lugar para orar.

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Además, un ciudadano polaco de 31 años fue detenido en una operación conjunta de la policía de los condados de Herzegovina-Neretva y Herzegovina Occidental, como parte de la investigación por los actos de vandalismo. Las autoridades continúan adelantando las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

Aunque el Vaticano autoriza el culto público y las peregrinaciones organizadas a Medjugorje y reconoce sus "frutos espirituales positivos", hasta el momento no ha confirmado la autenticidad de las presuntas apariciones de la Virgen reportadas en ese lugar en 1981.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co