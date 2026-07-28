Reconocido deportista lleva desaparecido más de un mes en Brasil: su madre exige respuestas

Las autoridades de Brasil mantienen la búsqueda del atleta Daniel Ferreira do Nascimento, conocido como "Danielzinho", cuyo paradero es desconocido desde el pasado 19 de junio de 2026, cuando salió de la vivienda donde residía con su madre en Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo, y no regresó.

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De acuerdo con la información divulgada por medios brasileños y la Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), el fondista abandonó su casa alrededor de las 7:00 p. m., llevando únicamente una mochila negra y sin informar hacia dónde se dirigía. Después de más de un mes sin noticias sobre su ubicación, su familia interpuso oficialmente la denuncia por desaparición el 27 de julio ante la Policía Civil.

Ese mismo día, la CBAt publicó un comunicado solicitando la colaboración de la comunidad deportiva y de la ciudadanía para obtener información que permita localizar al atleta. Entre tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y revisan testimonios de personas que aseguraron haberlo visto caminando por la carretera que comunica Paraguaçu Paulista con el municipio de Assis. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna pista sobre su paradero.



Su desaparición ocurre tras una difícil etapa personal

La desaparición de Daniel Ferreira do Nascimento se produce después de un complejo periodo en su vida. En 2025, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) le impuso una sanción de cinco años tras dar positivo por tres esteroides anabólicos en controles antidopaje realizados en 2024.



Durante el proceso disciplinario, la defensa del corredor informó que el deportista atravesaba una grave crisis de salud mental, con un diagnóstico de depresión, situación que incluso retrasó su respuesta ante las autoridades deportivas. Tras la sanción, Nascimento regresó a vivir con su madre, Valdirene de Paula Ferrreira, quien se encargaba de acompañarlo mientras afrontaba esa etapa. A pesar de la sanción, Danielzinho mantuvo una rutina de entrenamiento en solitario.

Al parecer, hay reportes de testigos que señalan haber visto al maratonista caminando a lo largo de la carretera que une Paraguaçu Paulista con el municipio vecino de Assis, manteniéndose las pesquisas abiertas.

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De récord continental a una intensa búsqueda

Antes de su suspensión, Daniel Ferreira do Nascimento era considerado uno de los principales maratonistas de América. En 2022 estableció un tiempo de 2:04:51 en el Maratón de Seúl, marca que lo convirtió en el poseedor del récord de las Américas y en el atleta nacido fuera de África más rápido de la historia en la distancia. También representó a Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio y en campeonatos mundiales.

Sin embargo, hoy la atención ya no está puesta en sus logros deportivos, sino en la incertidumbre sobre su paradero. La investigación continúa abierta mientras familiares, autoridades y la comunidad atlética esperan información que permita encontrar al corredor brasileño.

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María Paula Rodríguez Rozo

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