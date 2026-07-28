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Investigan el hallazgo de cinco cuerpos de recién nacidos en la vivienda familiar

El caso salió a la luz luego de que el esposo encontrara el primer cuerpo mientras su esposa permanecía hospitalizada tras dar a luz a un bebé sano.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Investigan el hallazgo de cinco cuerpos de recién nacidos en la vivienda familiar
Investigan el hallazgo de cinco cuerpos de recién nacidos -
Getty Images

Los cuerpos de cinco recién nacidos han sido hallados en la vivienda de una pareja en la ciudad francesa de Orange (sureste), informaron este martes la televisión France 3 y la emisora ICI Provence-Alpes.

El hallazgo se produjo después de que la mujer diera a luz durante el fin de semana a un bebé sano tras un embarazo que, según los medios franceses, no había sido detectado.

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Mientras ella permanecía en el hospital, su marido registró la vivienda familiar y encontró el primer cuerpo, tras lo cual alertó de inmediato a las autoridades.

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Los investigadores localizaron posteriormente los restos de otros cuatro bebés dentro de cajas, según fuentes próximas al caso citadas por Franceinfo.

Las pesquisas deberán determinar la naturaleza exacta de los restos, así como las circunstancias y la fecha de las muertes. La policía ha abierto una investigación y los primeros exámenes forenses, incluida una autopsia, están previstos para este miércoles.

La mujer, que tiene otros dos hijos de 8 y 12 años con su marido, permanece hospitalizada y por el momento no ha sido puesta bajo custodia policial.

La investigación ha sido confiada a la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada.

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Este suceso evoca otros casos similares recientes en Francia. El pasado mes de febrero, una mujer fue detenida en Alto Saona tras el hallazgo de dos bebés en un congelador, mientras que en 2022 se descubrieron otros dos recién nacidos en idénticas circunstancias en Bédoin, en el departamento de Vaucluse.

En el precedente más grave registrado en Francia, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal reconociera una alteración de su capacidad de discernimiento.

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AGENCIA EFE

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