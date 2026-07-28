Cabello pide que levantamiento de sanciones sea parte de diálogo con oposición, a la que critica

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que el Gobierno pedirá el levantamiento de sanciones al país suramericano en el diálogo que empezará con la oposición el próximo 1 de agosto entre el Parlamento actual, controlado por el chavismo, y un grupo de exdiputados del Legislativo de 2015.

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"Nosotros vamos con una sola propuesta: la paz de este país, el levantamiento de sanciones debe ser parte de ese diálogo, claro", indicó Cabello en una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El también ministro de Interior subrayó que "dialogar no significa capitular" y afirmó que el chavismo irá unido "en un solo bloque", mientras aseguró que la oposición se ha "dividido".



“Ese proceso de diálogo que ha sido convocado ha dividido más a la oposición”

Ya la líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, dijo que "miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen han anunciado la creación de un mecanismo entre ambos en cuyo diseño, construcción y funcionamiento, no participamos".

"No nos corresponde explicar sus alcances y sus decisiones. Quienes lo impulsan deben informarle al país sus objetivos, su método y su cronograma" y aseguró que no será un "obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales" en Venezuela, se lee en la misiva de la opositora difundida por redes sociales y que también estaba firmada por Edmundo González Urrutia, quien según la oposición habría ganado los cuestionados comicios presidenciales de 2024, en los que Nicolás Maduro fue declarado vencedor entre denuncias de fraude.



Tras estas declaraciones, Cabello manifestó que del "sector opositor no sé cuántos pedacitos hay. Ese proceso de diálogo que ha sido convocado ha dividido más a la oposición. Ahora hay más pedacitos, y cuando digo pedacitos son pedacitos". (Lea también: Trump dice que Venezuela todavía no está "preparada" para elecciones, pero hay "avances")



Las conversaciones del próximo 1 de agosto las lidera la exdiputada opositora Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Figuera encabeza un sector de la oposición venezolana que defiende la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, apoyada por el Gobierno de Estados Unidos. Dijo el pasado jueves que Machado es "muy importante en este proceso".

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Machado permanece en el exilio desde diciembre, aunque ha prometido diversas veces que pronto regresará al país. Su partido, Vente Venezuela, convocó una manifestación en Caracas para el martes 28 de julio. En paralelo, Cabello informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marchará el mismo día para conmemorar el natalicio del fallecido Hugo Chávez, líder del movimiento. Las concentraciones se realizan por separado en locaciones distintas de Caracas.

Delcy Rodríguez afronta el descontento en las bases más radicales del oficialismo, que critican su proximidad con Washington. Incluso, chavistas quemaron una bandera de Estados Unidos en una protesta el viernes. (Lea también: ¿Por qué EE. UU. pide que le den inmunidad judicial a Delcy Rodríguez?)

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP