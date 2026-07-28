Joven de 15 años murió por cáncer silencioso luego de que médicos ignoraron sus síntomas por años

La familia de Jamie Covington, un joven que murió a los 15 años, comparte su historia en medios a nivel internacional para crear consciencia sobre la importancia de los diagnósticos a tiempo, los cuales pueden salvar una vida. Además, también para llamar la atención a los profesionales de la salud para que presten más atención a los síntomas de las personas jóvenes y no descarten la posibilidad de una enfermedad grave solo por su edad.



Los síntomas que fueron ignorados por los médicos

El adolescente oriundo de Godmanchester, Cambridgeshire, era la imagen misma de la vitalidad, un apasionado futbolista que jugaba en tres equipos y capitaneaba el de su escuela. Sin embargo, detrás de esa apariencia de salud perfecta, se gestaba una enfermedad implacable que su madre, Sam Holson, ahora describe a The Sun como un "asesino silencioso".

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Todo comenzó durante unas vacaciones familiares en España, cuando Jamie tenía apenas 12 años y le detectaron dos bultos en el cuello. En ese momento, como no presentaba ningún otro síntoma y seguía siendo el chico activo y deportista de siempre, decidieron seguir con sus vacaciones sin contratiempos. Al regresar al Reino Unido, sus padres lo llevaron al médico de cabecera como medida de precaución y la respuesta inicial del médico los calmó. "No pareció preocupado en absoluto", recordó la mamá del joven.

Pero a medida que pasaban las semanas, la situación empeoró porque notaron que los bultos en su cuello empezaron a crecer y Jamie comenzó a experimentar un dolor intenso, lo que obligó a la familia a acudir a urgencias. En el hospital, los médicos siguieron desestimando que se tratara de algo grave, atribuyendo los bultos a una simple infección y recetándole antibióticos como tratamiento inicial. A pesar de la medicación, los bultos persistieron y la angustia de la familia creció.



El diagnóstico real

Fue solo después de ocho semanas de constantes visitas al Hospital Addenbrooke y diversas pruebas que se reveló la verdadera causa del dolor que aquejaba al adolescente. En mayo de 2023, Jamie fue diagnosticado con rabdomiosarcoma alveolar (ARMS), un tipo de cáncer de tejido blando extremadamente raro y agresivo que afecta principalmente a niños y adolescentes, formándose en el músculo esquelético.



El diagnóstico de ARMS es poco común, con un promedio de solo 31 casos detectados anualmente en Inglaterra, lo que subraya la rareza y la falta de familiaridad general con esta patología. Además, para desolación de su familia, las pruebas revelaron que el cáncer no era un problema localizado, sino que se había extendido a otras partes de su cuerpo.



Después del diagnóstico, que ya era devastador, la familia de Jamie quiso intentar todo lo posible por salvar su vida, por lo que se sometió a un régimen extenuante de nueve rondas de quimioterapia y 23 sesiones de radioterapia. Para diciembre de 2023, Jamie terminó su tratamiento inicial y entró en remisión, luego de que la dureza del proceso le causara una pérdida severa de energía y cabello. Su cabello comenzó a crecer y pudo regresar a la escuela e incluso a los entrenamientos de fútbol.

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Sin embargo, apenas seis meses después, en abril de 2024, Jamie comenzó a sentir dolor en el estómago y ahora apareció un nuevo bulto en su abdomen. Una tomografía computarizada confirmó que el cáncer había regresado agresivamente en tres lugares de su cuerpo: el estómago, cerca del corazón y los pulmones. Esto dio inicio a un nuevo tratamiento con 13 rondas de una quimioterapia diferente, cuyos efectos secundarios fueron atroces, causándole úlceras bucales dolorosas que no le permitían hablar ni comer.

Aunque también logró llegar a remisión, en abril de 2025 un escaneo de rutina mostró que el cáncer había regresado por tercera vez en varios lugares de su cuerpo, aunque esta vez no tenía síntomas externos. La familia inició una carrera contra el tiempo para buscar tratamientos experimentales en el extranjero y, a través de una campaña de GoFundMe, lograron que Jamie viajara a una clínica privada en Alemania para recibir una inmunoterapia especializada.

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A pesar de los esfuerzos la agresividad de la enfermedad fue superior y Jamie Covington falleció el 30 de noviembre de 2025, a los 15 años. Hoy la familia de Jamie canaliza su dolor compartiendo la historia del menor de edad con el mundo para generar conciencia sobre los sarcomas e invitando a los padres a confiar en sus instintos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co