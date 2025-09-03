Publicidad

Videos: así quedó funicular que se descarriló en Lisboa y provocó la muerte de al menos 15 personas

Videos: así quedó funicular que se descarriló en Lisboa y provocó la muerte de al menos 15 personas

Este miércoles el descarrilamiento de un funicular en Lisboa, capital de Portugal, terminó con varias personas fallecidas y otras lesionadas, algunas de ellas de gravedad. Conozca cómo quedó el vehículo que perdió el control.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 03, 2025 04:26 p. m.
Videos: así quedó funicular que se descarriló en Lisboa y provocó la muerte de al menos 15 personas
Tomas de videos del accidente ocurrido en Lisboa, Portugal.
