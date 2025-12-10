En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
SALARIO MÍNIMO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La líder opositora venezolana María Corina Machado no viajará a Oslo para recibir el Nobel de Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado no viajará a Oslo para recibir el Nobel de Paz

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

Por: EFE
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
María Corina Machado.
María Corina Machado.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad