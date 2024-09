Viuda de Marcelo Pecci destacó trabajo de Mario Burgos en caso por crimen de su esposo

Claudia Aguilera, viuda de Marcelo Pecci, asesinado en Barú cuando disfrutaban su luna de miel, le envió una carta a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, destacando no solo el trabajo de ella en el caso, sino el del fiscal Mario Burgos, que fue apartado del mismo.

“Ratifico mi confianza en el trabajo que han realizado hasta la fecha, tanto el Agente Fiscal Mario Andrés Burgos Patiño como los funcionarios de la institución a su cargo, quienes han logrado las condenas para quienes han participado, de manera directa, en el magnicidio de mi esposo, y lo han hecho en muy corto tiempo, aclarándose la investigación en un periodo de noventa días, gracias al igualmente impecable trabajo investigativo de la Policía Nacional de Colombia”, indicó Aguilera en primera instancia.

En ese sentido, le expresó su “total desacuerdo” con las declaraciones del fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, “sobre presuntas implicancias políticas y diferencias ideológicas” entre el presidente Gustavo Petro y el Gobierno paraguayo, “como un obstáculo para el avance de la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Marcelo”.

“Igualmente, debo manifestar que todas nuestras esperanzas se encuentran depositadas en la Fiscalía General de la Nación a su cargo, por los resultados exitosos ya obtenidos, sumado al apoyo y cooperación del Gobierno de los Estados Unidos de América, y toda la ayuda que otros países puedan brindar, honrando el legado de mi esposo, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, en su lucha contra la criminalidad trasnacional organizada”, continuó.

Al mismo tiempo, admitió que le “genera mucho pesar saber que instituciones de otros países se encuentran mayormente comprometidas con esta búsqueda de justicia” y que ella y su familia se sientan huérfanos en su propio país, donde considera que los han agraviado como víctimas y se está muy lejos de honrar el legado de Marcelo Pecci.

“Es por ello que abogamos por que las nuevamente desafortunadas y agraviantes expresiones vertidas por el Fiscal General del Estado de la República del Paraguay, que pretenden llevar al plano político una investigación que debería circunscribirse a lo jurídico, no afecten la firme voluntad con la cual Ud. y el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, junto a su equipo, han venido trabajando en pos de identificar a los autores intelectuales del asesinato de mi esposo y padre de mi hijo, para llevarlos ante la justicia y hacerlos pagar por habernos arrebatado a un hombre íntegro y valiente, comprometido con su trabajo, con su institución, con su familia, con su país y el mundo”, señaló.

Solicitud sobre el fiscal Mario Burgos

En ese orden de ideas, le pidió que “considere la confianza ya construida con el agente fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien hasta hoy ha dado sobradas muestras de un férreo compromiso con la causa, tomándola como suya, logrando elevadas condenas en corto tiempo, y que no ha cesado en avanzar con la investigación de la autoría intelectual”.

Asimismo, subrayó que también entienden que, “en causas como esta, la información que se administra es altamente sensible y debe ser cuidadosamente manejada para no exponer a fiscales, funcionarios, ni a las propias víctimas y testigos”, y así no tengan que lamentar más muertes.

“En nombre mío y de mi hijo, me despido de Ud. con el mayor de los respetos y abogando porque logremos, en la brevedad, identificar a los verdaderos responsables del cruel asesinato de Marcelo Pecci y evitar de esta forma que el crimen organizado siga prosperando impunemente en la región. El camino trazado ya es de pena y dolor, pero le ruego seguir la investigación con quien nos ha ratificado su compromiso con el trabajo y persona de Marcelo, y nos ha indicado el afán incansable de poder mirar el futuro con un poco de paz, creyendo que sí la justicia existe y que sí llegará el día en que le pueda decir a mi hijo quién dio la orden de asesinar a su padre y que está pagando por ello”, concluyó.

El fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, próxima a Cartagena, a donde viajó con su esposa, Claudia Aguilera, para pasar la luna de miel.

