En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ucrania publicó video de mercenario colombiano pidiendo matar civiles, incluidos mujeres y niños

Ucrania publicó video de mercenario colombiano pidiendo matar civiles, incluidos mujeres y niños

El reporte fue divulgado por la agencia Efe. Indica que Kiev investiga si el grupo de las imágenes es el mismo que habría asesinado a tiros a ciudadanos cerca de la ciudad de Pokrovsk.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Ucrania publicó video de mercenario colombiano pidiendo matar civiles, incluidos mujeres y niños
Imagen de archivo/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad