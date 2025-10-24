Ucrania publicó video de mercenario colombiano pidiendo matar civiles, incluidos mujeres y niños

La inteligencia militar ucraniana (GUR) publicó una grabación supuestamente interceptada a ciudadanos colombianos que combaten en las filas del Ejército ruso en la que uno de ellos ordena a sus subordinados en español a abrir fuego indiscriminadamente incluso contra “mujeres y niños”, informó la agencia Efe.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la grabación se escucha a uno de ellos diciendo: "Cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, llovizna, para que no los identifiquen, eliminar todas las personas que sean enemigas: en moto, en bicicleta, mujeres y niños, mujeres y niños".

Según el GUR ucraniano, estos colombianos combaten con la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros del Ejército ruso. Kiev ya está investigando un caso en que esta misma unidad habría matado a tiros a varios civiles cerca de la ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk. (Lea también: Trump aplaza reunión con Putin porque “no quiero perder el tiempo”: el Kremlin respondió)



Mercenarios colombianos en conflicto de Ucrania y Rusia

"El asesinato de civiles es una práctica regular y que proviene de los mandos" en esta brigada rusa, según el GUR.



Tanto Rusia como Ucrania han contratado para esta guerra soldados de fortuna de numerosos países, entre ellos miles de colombianos. (Lea también: ¿Colombianos espiando para Rusia? La historia de hombres en operación para inteligencia de Putin)

Publicidad

No obstante, algunos han querido abandonar la región, como ocurrió con un grupo de 35 connacionales a comienzo de octubre que, según se denunció, fueron retenidos en la frontera del país ucraniano porque no habrían querido continuar con el contrato que firmaron para participar en la guerra con Rusia.



Entretanto, este viernes 24 de octubre, un hombre hizo detonar un artefacto explosivo en una estación de tren del norte de Ucrania, causando la muerte de tres personas y falleciendo él mismo en el atentado, según informaron las autoridades.

Tres mujeres -una guardia fronteriza y dos civiles- murieron en la explosión, que se produjo durante un control de documentos en un andén junto a un tren, indicó la guardia fronteriza de Ucrania en un comunicado.

Publicidad

"La explosión fue provocada por un hombre durante la revisión de documentos en una zona fronteriza controlada en la estación de tren de Ovruch", en la frontera con Bielorrusia, afirmó el servicio de fronteras en redes sociales.

El hombre, de 23 años, también murió mientras era atendido en una ambulancia tras la explosión, añadió. Los medios de comunicación ucranianos aseguraron que había detonado una granada, pero un portavoz del ministerio del Interior de Ucrania declaró a la AFP que no podían confirmar el tipo de artefacto.

Una imagen del lugar publicada en Telegram por el servicio de guardia fronteriza ucraniano mostraba a los equipos de rescate ayudando a las víctimas de la explosión en el andén.

El hombre había sido detenido recientemente por intentar salir de ilegalmente del país, indicó el servicio de fronteras.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP