Trump pide al régimen “acceso total” a Venezuela y advierte sobre segundo ataque si "no se cumple"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que si las autoridades venezolanas “no cumplen”, su Gobierno ejecutará un segundo ataque dentro de Venezuela, tras la operación que derivó en la captura y salida del país de Nicolás Maduro. El mandatario hizo estas declaraciones a su regreso a la Casa Blanca, en medio de un escenario de alta tensión política y militar.

Trump aseguró que Washington mantiene contacto directo con la recién nombrada presidenta Delcy Rodríguez y que existen canales de comunicación abiertos con Caracas, al tiempo que afirmó que “están a cargo” de la situación en Venezuela.

Según el más reciente reporte de Noticias Caracol, citado por el periodista Juan Camilo Merlano, el mandatario busca un “acceso total” al país. “Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruir su país”, dijo Trump, quien también mencionó la infraestructura venezolana al señalar que “las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo”, informó EFE.



Estas declaraciones se suman a las recientes concedidas al medio The Atlantic, el presidente advirtió que la recién nombrada presidenta a cargo, Delcy Rodríguez, podría enfrentar un escenario “peor” que el de Maduro si “no hace lo correcto”. Además, ante el tema de la liberación de presos políticos y aseguró que la prioridad de su Gobierno es “arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones”.



Trump también confirmó que mantendrá canales de comunicación abiertos con el nuevo Gobierno venezolano, aunque se desconoce si ha hablado directamente con Rodríguez.

Además, según informes de EFE, durante la rueda de prensa, reveló que su administración evalúa la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, en medio del nuevo escenario político que se abre tras la caída de Maduro, quien deberá comparecer este lunes 5 de enero, ante un juez federal en Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y corrupción.

