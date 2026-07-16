Caso Lili Pink: empresa cambió su defensa y reinicia la audiencia de imputación

El caso de Lili Pink vuelve a moverse después de casi dos meses. Este 16 de julio se conoció la salida de Iván Cancino como abogado defensor de la empresa y se retomó la audiencia de imputación de cargos, en la que asisten otras cuatro personas vinculadas al caso por presunto contrabando y lavado de activos.

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En un comunicado, Lili Pink informó que el penalista, que venía acompañando el caso como representante jurídico de la compañía y de los directivos, concluía su gestión debido a que fue designado como ministro de Justicia por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. En ese sentido, entran nuevos abogados a asumir la defensa técnica. Ellos son Juan David Bazzani Montoya, Laura Kamila Toro y Andrés Eduardo Jiménez Camargo.

La compañía también aclaró en su comunicación que los ciudadanos David y Max Abadi, quienes fueron vinculados al proceso, residen en el país desde antes de que iniciara el asunto ante las autoridades competentes. “No corresponde afirmar que abandonaron el país con ocasión de la investigación”, dice el documento. Y agrega: “Ambos han atendido oportunamente los requerimientos de las autoridades competentes y continuarán compareciendo conforme a las disposiciones legales”.



Continúa el proceso de Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando

En la tarde de este 16 de julio se instaló la audiencia de imputación de cargos contra las personas vinculadas al caso Lili Pink, por presunto lavado de activos y contrabando. En línea con las declaraciones ya citadas por la compañía, Max Abadi, quien es el empresario colombo-panameño que figura como cofundador de la cadena de ropa, se presentó a la diligencia. Otros indiciados que hacen presencia son: David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro y Jonnatan Villamil Soler.



Los ciudadanos podrían ser imputados, de acuerdo con su posible participación individual, por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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Entre tanto, la empresa ha continuado con sus operaciones con normalidad, “preservando la estabilidad, el bienestar de sus colaboradores y las relaciones con todos los grupos de interés que hacen parte de su operación”.

María Paula Rodríguez Rozo

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