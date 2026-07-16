Así sería el entramado de contrabando y lavado de activos en el caso Lili Pink, según la Fiscalía

Este jueves, se realizó una nueva audiencia de imputación de cargos en contra de varias personas por el caso de Lili Pink, en el que se acusa de comerte delitos como contrabando y lavado de activos. La fiscal Alejandra Gómez Freidel, adscrita a la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, explicó cómo sería el entramado con la popular marca.

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"Se puso en conocimiento unos posibles actos con relevancia penal realizados por la sociedad FASMODA, así como empresas ya disueltas y liquidadas tales como Innova Quality SAS, Pink Life SAS, que hacen parte de este mismo grupo empresarial, las cuales han venido comercializando a lo largo de los años las marcas denominadas Lily Pink y Joy en establecimientos de comercio a nivel nacional", comenzó diciendo la fiscal, quien agregó cómo habrían establecido que se dieron los delitos.



¿Qué reveló la Fiscalía?

"Se conformó una organización delictiva de carácter transnacional que desde el año 2013 a la fecha se ha dedicado a la realización de operaciones de comercio exterior, dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías a territorio aduanero nacional consistente principalmente en prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos, entre otros", agregó Gómez, quien dijo que se constituyeron empresas en Panamá y Colombia con el fin de lograr el "objetivo criminal".

La fiscal aseguró que la finalidad de las empresas era "controlar la totalidad de la operación comercial desde su ingreso a territorio aduanero nacional a través de importadoras de papel hasta su comercialización ilegal de manera a manera de contrabando y los dineros producto de estas ventas ser enviadas nuevamente a empresas panameñas que son controladas por la misma organización".



También dijo que identificaron cómo eran creadas y liquidadas las empresas por parte de los mismos miembros de la organización. "Con el fin de de aparentar que se cumplían roles diferentes en el tráfico jurídico propio de las operaciones de comercio exterior y nacional, intentando de esta manera desdibujar la responsabilidad de quienes tienen el control financiero de la empresa criminal, pues como se verá, quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son en realidad personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa", añadió.

