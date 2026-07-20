¿Quién es Honorio Henríquez, el nuevo presidente del Senado? Esta es su trayectoria

Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, fue votado este 20 de julio como el nuevo presidente del Senado de la primera legislatura de un parlamento que llega renovado en su mayoría. Con 56 votos, el senador se llevó la mayoría para ocupar el cargo en este primer periodo legislativo. La elección de Henríquez ocurre contra todo pronóstico, ya que las cuentas y respaldos anunciados antes de la votación vaticinaban que sería su homónimo del Partido de la U, Alfredo Deluque, quien tomaría la designación. Henríquez también contaba con el respaldo del Pacto Histórico, que los postuló.

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¿Quién es Honorio Henríquez, el nuevo presidente del Senado?

Honorio Miguel Henríquez Pinedo es oriundo de Santa Marta, Magdalena. Es abogado egresado de la Universidad de La Sabana y cuenta con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, y estudios en Seguridad y Defensa Nacional. Previo a su llegada al Senado de la República, el samario ocupó cargos en el sector público.



En su hoja de vida figuran cargos como el de director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en 2006, secretario general del Ministerio del Interior (1998-2006), viceministro de Justicia encargado, gobernador encargado de Córdoba, asesor del ministro del Interior, entre otros. En su vida política ha sido cercano con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien precisamente lo puso como viceministro de Justicia encargado entre 2004 y 2005.



Llegó al Congreso en 2014 y desde entonces ha impulsado 36 leyes en áreas como salud, empleo, educación, protección de la niñez, fortalecimiento de la familia, transparencia administrativa, deporte y desarrollo de la Región Caribe.

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Sus aportes desde el Congreso de la República

Este sería ya el cuarto periodo en el que Herníquez ocupa una curul en la Cámara Alta, ahora con la designación como presidente. Ha sido Primer Vicepresidente del Senado de la República, Presidente de la Comisión Séptima y Vicepresidente de la Comisión Séptima (encargada de las reformas constitucionales). En este tiempo ha estado en las comisiones de modernización, administración y paz. En su paso por el parlamento, destacan aportes legislativos como 42 horas semanales sin disminución salarial; la Ley Jacobo para la atención prioritaria de niños con cáncer; la prohibición del matrimonio infantil; la garantía del Programa de Alimentación Escolar durante todo el año; el uso de cesantías para financiar la educación superior de hijos o dependientes; la educación inclusiva para niños y jóvenes con trastornos del aprendizaje; la atención integral a la primera infancia; el fortalecimiento de la vigilancia del sistema de salud; la instalación de desfibriladores en espacios públicos; el impulso al emprendimiento juvenil y múltiples iniciativas para fortalecer la transparencia, el empleo público y la protección de las familias colombianas.

Honorio Henríquez tomando posesión del cargo Senado

¿Qué tiene que hacer el presidente del Senado?

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Expertos consultados por Noticias Caracol explicaron que esta figura es clave en la Cámara Alta por ser la máxima autoridad. El presidente del Senado funge al mismo tiempo, simbólicamente, como el presidente del Congreso de la República. El presidente del Senado es el segundo cargo político más importante de un sistema democrático después del presidente de Gobierno o el jefe de Gobierno, que al mismo tiempo es jefe de Estado", dijo Fernando Giraldo, analista político.

La analista Margarita Zuleta definió que para los senadores resulta clave saber quién es el primer presidente del Senado. “No solamente porque es importante, sino porque manejan la agenda y porque es un reconocimiento muy interesante para ellos como como senadores", detalla. En ese sentido, para el presidente entrante, Abelardo de la Espriella, es de vital importancia tener aliados en las presidencias del Congreso para poder tramitar sus proyectos, sobre todo en este primer año de gobierno.

María Paula Rodríguez Rozo

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