Honorio Henríquez será el nuevo presidente del Senado y Nicolás Barguil el presidente de la Cámara

En el Congreso de la República se escogió este 20 de julio al nuevo presidente del Senado. Se trata de Honorio Henríquez, senador del partido Centro Democrático, quien fue promovido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para hacerse con la presidencia de esta corporación. Henríquez le ganó la puja a Alfredo Deluque, quien era el favorito del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella para ganar la presidencia del Senado.

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La votación que dio como ganador a Honorio Hernández quedó así: un votos en blanco, 45 votos por el senador Alfredo Deluque y 56 votos por el senador Honorio Henríquez.



Por su parte, con 180 votos, en la Cámara de Representantes se eligió como presidente al representante por el Partido Conservador Nicolás Barguil. La votación total en esta corporación es de 181, de los cuales, uno fue en blanco y los demás 180 a favor del nuevo presidente, quien es representante a la Cámara por el departamento de Córdoba. En las elecciones legislativas, el congresista obtuvo 88.937 votos a su favor.



¿Quién es Honorio Henríquez, presidente del Senado?

Honorio Henríquez es un abogado samario de la Universidad de La Sabana, además de miembro fundador del Centro Democrático y senador de la República desde el año 2014. Según su partido, “estudió derecho en la Universidad de la Sabana con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó estudios en Seguridad y Defensa Nacional. En su recorrido por el sector público ha ocupado destacados cargos tales como Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP (2006-2012), Secretario General del Ministerio del Interior, Viceministro de Justicia (E), Gobernador (E) de Córdoba, Asesor del Ministro del Interior con funciones de Secretario Privado, entre otros”.

Henríquez fue secretario general del Ministerio del Interior entre los años 1998 y 2006, también ocupó el cargo de gobernador encargado de Córdoba y fue director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), donde lideró procesos de modernización y descentralización de la formación de los servidores públicos.



En el Congreso de la República, Honorio Henríquez ha impulsado 36 leyes en áreas como salud, empleo, educación, protección de la niñez, fortalecimiento de la familia, transparencia administrativa, deporte y desarrollo de la Región Caribe. “Como senador de la República, por el Centro Democrático, Presidente y Vicepresidente de la Comisión VII, ha liderado junto al Ex Presidente y senador Álvaro Uribe, importantes proyectos de ley que buscan brindar estabilidad reforzada a prepensionados, la iniciativa de antidesperdicios para eliminar el hambre en Colombia, la pensión fiada para todos los colombianos, formalización laboral para madres comunitarias, entre otros.3 Es promulgador de la ley 1797 del 13 de julio de 2016 que da alivio financiero a hospitales en Colombia y fomenta aumento de número de especialistas y coautor de la 1809 de 29 de septiembre de 2016 que permite utilizar las cesantías para prepagar la educación superior de los hijos”, indicó el Centro Democrático.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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