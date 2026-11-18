El presidente Abelardo de la Espriella visitó la Fiscalía para realizar una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación pública. Luego de ese encuentro, el mandatario anunció que se creó un bloque de búsqueda contra la corrupción para articular a los organismos del Estado para investigar cualquier hecho de este tipo. Así las cosas, mencionó que presentó una denuncia para que se aclare qué pasó con más de 119.000 millones de pesos en recursos públicos en Barrancabermeja, Santander.

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)

Publicidad

“La Alcaldía de Barrancabermeja trasladó recursos de regalías a Foncolombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. Con esos recursos, Foncolombia adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada, no fueron publicadas en el Secop II, el sistema donde cualquier ciudadano puede ver cómo se gasta la plata pública”, mencionó.



De la Espriella añadió que 6 de los 7 procesos tuvieron un único oferente; además, 4 de los 5 contratos de obra quedaron en empresas vinculadas con Jorge Humberto Arguello Beltrán, quien es conocido como ‘el bachiller’. Se trata de contratos millonarios para vías, instituciones educativas y proyectos de energía solar. “¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado?, ¿por qué hubo tan poca participación de oferentes? Esto es lo que queremos que la Fiscalía aclare”, señaló el mandatario.



En sus declaraciones, el Jefe de Estado también señaló que busca que la Fiscalía aclare cómo se explica semejante concentración de contratos a empresas vinculadas a la misma persona. “Los recursos de las regalías no son una chequera particular de ningún gobernante”, indicó. De la Espriella también pidió que se investigue que varias de estas adjudicaciones millonarias coincidieron con periodos previos a las elecciones legislativas y presidenciales.

Publicidad

Según De la Espriella, también hay información periodística de presuntos vínculos entre contratistas y financiación de campañas políticas que deben ser investigadas por las autoridades. “Pedí que se investigue el interés indebido en la celebración de contratos, la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, los acuerdos para restringir la competencia, el tráfico de influencias de particular, el prevaricato por acción y la intervención en política de funcionarios públicos”, dijo.

Para el mandatario, una vez curse la investigación y si hubo delitos, deben responder todos los responsables sin importar su poder económico o político. Mencionó que, en Barrancabermeja, a pesar de tener una gran refinería, el desarrollo y el progreso no se ve porque “los políticos de siempre se han robado al municipio históricamente”.

Publicidad

¿Cómo será el bloque de búsqueda contra la corrupción?

Cristina Lombana, secretaria de Transparencia, informó que el bloque de búsqueda contra la corrupción no sustituirá las funciones de los órganos de control sino que será un organismo de prevención y detección para que se articulen las denuncias sólidas. Uno de los acuerdos que se llegó con entes de control es que los organismos de inteligencia del Estado estarán al servicio de la lucha contra la corrupción. Luego la Secretaría de Transparencia articulará la información para procesarla en debida forma.

Publicidad

Además de entes de control, en este bloque de búsqueda también se integrará la Dian, cámaras de comercio, Registraduría, DNI y UIAF y Policía Nacional para rastrear casos de corrupción.

(Le recomendamos leer: El Fondo Milagro dice que entregará 2.700 viviendas en diciembre a damnificados del terremoto)

Publicidad

NOTICIAS CARACOL