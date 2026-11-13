De la Espriella se pronuncia sobre la renuncia del gerente del Fondo Milagro: "Era lo correcto"

Este viernes se conoció la renuncia de Jaime Andrés Uribe como gerente del Fondo Milagro. La noticia llega luego de que se conociera que solo se ha ejecutado poco más del 1% del fondo para atender la reconstrucción y la emergencia por el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto.



El senador Duvalier Sánchez había hecho un derecho de petición en el que se reveló que el gerente recibía 39.441.000 mensuales y el secretario privado y cuatro directores, 36 millones cada uno. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció poco después de conocerse la renuncia de Uribe. "Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

El presidente también aseguró que en su Gobierno, "cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir". Asimismo, De la Espriella fue enfático en decir que nadie que trabaje en su Gobierno o para alguna de las agencias estatales "tiene el puesto asegurado". El mandatario también reveló que en las próximas horas anunciará quién asumirá la dirección del Fondo Milagro.

Publicidad

El Fondo Milagro reportó un presupuesto aprobado de 624.656 millones de pesos para intervenciones urgentes. Sin embargo, los procesos contractuales adelantados suman 7.440 millones destinados principalmente a demoliciones e interventorías en Pereira y Cali, esto solo representa el 1,19% del presupuesto aprobado. Transparencia por Colombia alerto sobre falta de información de este mecanismo clave para atender la emergencia. "Venimos haciendo un llamado permanente al Gobierno nacional para que el Fondo Milagro se rodee de esos instrumentos justamente de transparencia, de trazabilidad, de acceso a la información", dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.



Noticia en desarrollo...

