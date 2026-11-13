BLACK TORCH revela cómo se creó su doblaje latino y quiénes están detrás de sus voces

El doblaje de un anime implica mucho más que adaptar los diálogos a otro idioma. Cada interpretación debe transmitir la personalidad de los personajes, acompañar la intensidad de las escenas y conseguir que sus emociones conecten con el público. Detrás de cada voz hay un trabajo de interpretación que muchas veces pasa desapercibido para quienes disfrutan la serie.

En las producciones cargadas de acción, ese desafío puede ser todavía mayor. Los enfrentamientos, los cambios de ánimo y las relaciones entre los protagonistas exigen que los actores encuentren la energía adecuada para cada momento, sin perder la esencia de los personajes originales.

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También es un trabajo de equipo. La dirección de doblaje, la selección del elenco y la manera en que cada intérprete entiende su papel son piezas importantes para construir una versión que funcione en español. Y en una historia donde la unión entre personajes tan distintos tiene un papel central, las voces adquieren una relevancia especial.



Ese proceso es precisamente el que Crunchyroll quiso mostrar a los seguidores de BLACK TORCH, su anime de acción disponible en la plataforma. La compañía visitó el estudio de grabación y conversó con tres de los talentos responsables de su doblaje latino: Rodo Balderas, Andrés García y Fernanda Navarro, quienes interpretan a Jiro, Rago e Ichika, respectivamente.

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En este detrás de escenas también participa Oscar Garibay, director de doblaje de la serie, quien explicó parte de su filosofía al trabajar con los actores. “Yo me encargo de que mis actores empaticen con el personaje”, comentó, al hablar de la importancia de encontrar un elenco capaz de comprender a cada figura y trabajar en conjunto.

Balderas describió a Jiro como un personaje joven, entusiasta y lleno de energía, que debe aprender a confiar en quienes lo rodean y aplicar lo aprendido durante sus combates. Para el actor, uno de los atractivos del papel está en ese carácter y en la intensidad de las batallas: “Tiene mucho corazón, tiene mucha energía y las batallas están increíbles”.

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Por su parte, Andrés García presta su voz a Rago, un gato que esconde una identidad mucho más misteriosa: la de un legendario mononoke. El actor destacó el interés que despierta la historia y aprovechó para recomendar sus episodios a quienes todavía no se han acercado a la producción.

Fernanda Navarro, conocida también como Fer Navarro, interpreta a Ichika. Para ella, el trabajo tuvo un reto vocal particular y le permitió reflexionar sobre la comunicación con los animales. Incluso compartió una curiosidad personal relacionada con su personaje: le gustaría poder hablar con los perros y conocer qué piensan y cómo ven a los seres humanos.

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El material también permite conocer cómo Garibay acompañó las interpretaciones y disfrutó el proceso de dirección, buscando que cada actor conectara con su personaje y que el elenco funcionara como un equipo.

La historia de BLACK TORCH gira alrededor de Jiro, un joven humano, y un mononoke que adopta la forma de un gato negro. La serie combina acción y combates con una relación que pone en el centro la empatía y la unión entre compañeros poco convencionales.

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El detrás de escenas completo ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Crunchyroll en español. Por otro lado, la temporada completa de BLACK TORCH puede verse en Crunchyroll tanto con doblaje latino como con subtítulos en español.

De esta manera, la plataforma abre una ventana al trabajo que ocurre detrás del micrófono y permite reconocer a quienes construyen las voces que acompañan las aventuras de sus personajes favoritos.

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