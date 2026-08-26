El Pacto Histórico presentó el 'Gabinete por la vida': así lo explicaron Petro y Cepeda

El Pacto Histórico presentó este miércoles 26 de agosto lo que denominó como el ‘Gabinete por la vida’, se trata de un grupo alterno que trabajará en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. El senador Iván Cepeda, por su parte, explicó que este será un espacio que operará de manera coordinada con la bancada parlamentaria y con otros sectores políticos y sociales. Según el excandidato presidencial, la intensión será presentar propuestas y soluciones frente a distintas problemáticas en Colombia y formular alternativas para enfrentar las consecuencias del terremoto del 10 de agosto.

En su intervención, el senador Cepeda indicó que, “como movimiento político con la mayor fuerza e influencia, asumimos la oposición con responsabilidad. El ‘Gabinete por la vida’ no solamente señalará lo que está mal, sino que contribuirá para lo que debe venir en el país".



#Política | El Pacto Histórico presentó este miércoles lo que denominó como su ‘Gabinete por la Vida’. ¿De qué se trata?



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Agregó el congresista que la iniciativa "contribuirá a formular soluciones para la superación de la situación crítica, generada por la conjunción de dos desastres naturales que enfrenta el país actualmente: el desastre proveniente del terremoto del 10 de agosto y el de la sequía prolongada que amenaza gravemente a poblaciones enteras bajo lo que se ha llamado el fenómeno de El Super Niño”.



Además, Iván Cepeda se refirió a los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella y dijo que “todas nuestras advertencias sobre las graves amenazas que encarna el proyecto de extrema derecha en Colombia, y que está en cabeza del señor Abelardo de la Espriella y su gobierno, comienza lamentablemente a materializarse. Desde el mismo día de la posesión, las actuaciones de De la Espriella han estado marcadas por la política del espectáculo, los rituales religiosos y una preocupante banalización de las actuaciones públicas”.



El expresidente Gustavo Petro también se pronunció y dijo que “este es un ‘Gabinete por la vida’ porque hay un gobierno por la muerte, pues está representando un proyecto de esclavitud para la humanidad y toda la esclavitud es oscuridad. Ese proyecto de esclavitud para la humanidad no es exclusivamente de los que gobiernan hoy a Colombia; es una red de poder inmenso que hoy dirige buena parte de la geopolítica mundial, construido sobre la base de un objetivo: cómo controlar la humanidad toda a partir del algoritmo, a partir de las matemáticas”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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