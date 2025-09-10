Publicidad

POLÍTICA  / Álvaro Uribe volvería a ser candidato al Senado, según director del Centro Democrático

Álvaro Uribe volvería a ser candidato al Senado, según director del Centro Democrático

El expresidente aspiraría a una curul “si los temas judiciales se lo permiten”, dijo Gabriel Vallejo, al hablar de las elecciones de 2026.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 10, 2025 05:08 p. m.
Colprensa