Álvaro Uribe volvería a ser candidato al Senado, según director del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aspiraría nuevamente a ser senador de la República, según dijo el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

El político manifestó que la bancada presentará una lista cerrada de 25 senadores y el exjefe de Estado, condenado en primera instancia a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.



“Él fue el que la propuso”

En su declaración, Vallejo informó que en el partido “aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista, ese es el único que tenemos fijo ya. El presidente Uribe es el número 25 de la lista cerrada al Senado por el Centro Democrático”.

Precisó que para escoger a los miembros que harán parte de dicha lista “tendremos un comité evaluador que le recomendará al partido el orden. Se tendrán en cuenta la formación académica, la reputación, la honorabilidad, su capacidad de representación regional, su identificación con los principios del partido”.



“Nosotros queremos decirle al país que el Centro Democrático tendrá la enorme responsabilidad de liderar la lista que va a ayudar a contribuir a la recuperación de Colombia. Hasta el momento el único puesto fijo que tenemos claro es el número 25, que es Álvaro Uribe Vélez”.

Asimismo, aseguró sobre esta curul que “él (Uribe) fue el que la propuso y obviamente para el partido es un honor que él esté pensando en un momento tan difícil para Colombia, para esta situación del Centro Democrático en los últimos meses”, haciendo referencia al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la Presidencia.

El padre del congresista, Miguel Uribe Londoño, ocupó el lugar de su hijo en su aspiración presidencial. Los otros precandidatos por el partido son: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

La bancada “definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional" y el elegido participará el 8 de marzo próximo en una consulta con otras fuerzas de derecha "para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación", señaló el Centro Democrático.

Entretanto, el Tribunal Superior de Bogotá debe resolver si ratifica la condena a 12 años de prisión domiciliaria dada por la juez Sandra Heredia contra Álvaro Uribe. En caso de que la reitere y la defensa del expresidente presente un recurso, sería la Corte Suprema de Justicia quien definiría finalmente si es absuelto o no.

Recientemente, el exmandatario expresó su deseo de renunciar a la prescripción de su proceso, ya que el tribunal tiene plazo hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o absolverlo, o de lo contrario, el caso, que lleva más de una década, se archivaría para esa fecha.

