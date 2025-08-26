Esto dijo Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, en lanzamiento de precandidatura presidencial

Desde el Congreso de la República, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hizo el lanzamiento oficial de su precandidatura a la Presidencia por el partido Centro Democrático. Su eslogan será "Todos por Colombia" y explicó que se suma a la carrera electoral para retomar las banderas de su hijo, quien murió el 11 de agosto luego de permanecer dos meses en cuidado intensivos tras ser víctima de un atentado durante un mitin político en Bogotá.

Uribe Londoño, en compañía de políticos y congresistas que respaldaron en su momento a Uribe Turbay, afirmó este martes que el enfoque de su campaña será la seguridad, la protección de la familia y el tejido empresarial y habló de convocar a una "unidad nacional" para enfrentar la inseguridad que vive el país. "Medité profundamente esta decisión durante varios días y varias noches y concluí con una revelación. Me hice la pregunta, ¿qué me hubiera recomendado mi hijo Miguel Uribe Turbay en este momento? Él me hubiera dicho sin dudar que siguiera adelante, que no me detuviera y que enarbolara sus banderas", dijo el padre del asesinado senador, quien hizo énfasis en que hablaba desde "la herida más profunda que puede sufrir un ser humano", la de un padre que despidió a su hijo, víctima de un asesinato por sus ideas.

"Hoy anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto, un destino donde las madres vean a sus hijos crecer libres, donde los jóvenes no tengan que huir, donde los abuelos mueran en paz, rodeados de amor y no de miedo. Y, en especial, como lo decía Miguel, un destino en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos", agregó.



Uribe Londoño, quien tuvo un paso por la política en los años 90 y actualmente tiene 72 años de edad, se suma a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, que aspiran a obtener la nominación del partido fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe para las elecciones presidenciales del año próximo. La decisión se conoció luego de el propio Uribe Londoño pidió el jueves pasada que se le permitiera "ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay".

"El Partido Centro Democrático definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional" y el elegido participará el 8 de marzo próximo en una consulta con otras fuerza de derecha "para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación", agregó en un comunicado esa colectividad.

En su discurso de este martes, el ahora precandidato dijo que su objetivo será resolver "el principal clamor de este país: la inseguridad" y que, para ello, es necesaria una ruta de unidad nacional. Su propuesta se enfoca en construir una Colombia “segura” y “democrática”, donde no se divida a los ciudadanos "entre los de derecha y los de izquierda"; libre, donde los periodistas no sean perseguidos; próspera, "un territorio libre de hambre, como lo soñó Miguel", y justa, donde la corrupción no sea "una receta para el éxito". Todo esto, afirmó, con las ideas que su hijo Miguel, que serán, en sus palabras, la "guía que me iluminará".

También habló de los riesgos de esta campaña y de las dificultades en materia de seguridad. "Habrá piedras y habrá sombras. Estoy consciente de los riesgos y de los peligros que enfrento. Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y que no me voy a quebrar", concluyó.

En el funeral de su hijo, Uribe Londoño dio unas palabras en las que señaló que "las ideas de Miguel están más vigentes que nunca", condenó la violencia y llamó a "frenar esta locura en 2026", año en que se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales en el país.

