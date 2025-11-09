En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Inicia la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta: solo han llegado nueve jefes de Estado y de Gobierno

Inicia la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta: solo han llegado nueve jefes de Estado y de Gobierno

Este domingo 9 de noviembre inicia en Santa Marta la Cumbre CELAC-UE, presidida por el presidente Gustavo Petro y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Inicia la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta: solo han llegado nueve jefes de Estado y de Gobierno
Foto del inicio de la Cumbre CELAC-UE el domingo 9 de noviembre.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad