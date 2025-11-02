Benedetti denunció que intimidaron con drones su residencia: dijo que hay dos personas involucradas

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció en sus redes sociales que, entre las 12 y las tres de la mañana de este domingo 2 de noviembre, sobrevolaron drones cerca a su lugar de residencia, en un supuesto intento de intimidación, ya que allí está su familia, incluidos menores de edad. Indicó que puso una demanda penal ante las autoridades y señaló a dos personas, pero no reveló sus identidades.

"Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 am en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro", aseguró en su cuenta de X.

Añadió que en la tarde de este domingo interpuso "las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia". El ministro adjuntó un video en el que se ve un dron sobrevolando su vivienda.



Por otro lado, varios ministerios han rechazado estos hechos. Entre ellos, el Ministerio de Justicia, que en un comunicado afirmó: "Este tipo de situaciones, que atentan contra la tranquilidad personal y familiar, no pueden ni deben normalizarse en una democracia. La intimidación, la amenaza o el hostigamiento, venga de donde venga, constituyen una afrenta directa a los valores más sagrados del Estado Social de Derecho: la vida, la dignidad humana y la libertad".



Asimismo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se pronunció y aseguró: "El Gobierno Nacional reitera que ningún acto de violencia, amenaza o coacción puede tener espacio en una sociedad democrática. La intimidación como forma de presión o silenciamiento es contraria a los principios de respeto, justicia y diálogo que orientan la acción del Estado colombiano. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la integridad de los servidores públicos y el fortalecimiento de la institucionalidad, pilares esenciales para la construcción de un país en paz".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

