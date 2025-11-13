Benedetti se disculpó por ataques verbales contra la magistrada Lombana: "Me dejé llevar por la ira"

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo el pasado martes que era "ilegal" el allanamiento que la Corte Suprema de Justicia hizo a su vivienda, como parte de una investigación en su contra por corrupción. El funcionario del Gobierno llamó "loca", "demente" y "delincuente" a la magistrada de ese alto tribunal Claudia Lombana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente 'magistrada' (Cristina) Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025", escribió Benedetti en una publicación en su cuenta de la red social X.



El ministro se refiere así al fuero que tienen los congresistas, que son investigados por la Corte Suprema de Justicia, y que él dice que perdió cuando terminó su periodo como senador hace tres años. En el mensaje, el ministro acusa a la magistrada Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, de "demente y delincuente", así como que está "enferma y obsesionada" con él. "¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema", añadió el funcionario.



Lea: Benedetti denunció que intimidaron con drones su residencia: dijo que hay dos personas involucradas



La disculpa de Benedetti

En la noche del miércoles el ministro escribió otro mensaje en cuenta de X, esa vez disculpándose con la magistrada y después de que la Corte Suprema rechazara los "ataques verbales". "He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser", dijo Benedetti. El funcionario agregó que lamentaba lo que dijo, pero que seguiría denunciando lo que el sentía como ataques contra él. "Le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia".

Publicidad

La vivienda allanada de Benedetti es una mansión ubicada a las afueras de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en el norte del país. Benedetti ha sido acusado de agresiones machistas y protagonizó un escándalo de violencia de genero en julio pasado cuando, al ser embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma (Italia), su esposa lo denunció por presuntas agresiones físicas durante un viaje a Madrid, España.



El rechazo de la Corte Suprema ante los comentarios de Benedetti

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, le recordó al ministro del Interior que “tiene actualmente varios procesos activos en la Sala de Instrucción de esta corporación. En la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho; no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”.

Tejeiro leyó un comunicado rechazando los comentarios de Benedetti en contra de la magistrada Lombana. “La Corte reafirma que todos los funcionarios y ciudadanos cuentan con los mecanismos legales para ejercer su defensa, presentar recursos y manifestar sus diferencias dentro del marco del debido proceso y el respeto institucional”.

Publicidad

La corporación manifestó su rechazo a “las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”.