Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Benedetti se disculpó por ataques verbales contra la magistrada Lombana: "Me dejé llevar por la ira"

Benedetti se disculpó por ataques verbales contra la magistrada Lombana: "Me dejé llevar por la ira"

El ministro Armando Benedetti se disculpó con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Claudia Lombana después de una serie de publicaciones en redes sociales.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de nov, 2025
Armando Benedetti, ministro del Interior, y Claudia Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Colprensa

