Así quedó la votación para el Senado y la Cámara de la consulta del Pacto Histórico: vea las listas

Alrededor de 2,7 millones de colombianos participaron en la consulta del Pacto Histórico que se llevó a cabo este domingo 26 de octubre. Tras la jornada, se definió que Iván Cepeda será el candidato de ese partido, quedándose con, aproximadamente, el 65% de la votación. Le siguió Carolina Corcho (28,9%), quien, al quedar en segundo puesto, solicitó ser la cabeza de lista del Senado de la República por esa colectividad.

“Vamos a seguir en el camino de la austeridad, del respeto, de la transparencia y de la ética. Esto es un programa que incluye la revolución ética. Se puede hacer política en Colombia de manera recta, transparente y sin corrupción”, aseguró Cepeda tras conocer los resultados.

La votación también permitió conocer la lista de los favoritos del Pacto Histórico para el Senado y la Cámara de Representantes. Cabe resaltar que el calendario electoral indica que Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.



Así quedó la votación para el Senado del Pacto Histórico

Según el boletín número 18 de la votación de los candidatos al Senado, en el cual se registraron alrededor de 16.701 mesas y 1,5 millones de votantes, así quedaron las primeras posiciones de la lista tras la consulta:



Walter Alfonso Rodríguez Chaparro: 7,73% Wilson Neber Arias Castillo: 7,03% Pedro Hernando Florez Porras: 5,46% Carmen Patricia Caicedo Omar: 3,30% Ferney Silva Idrobo: 3,11% Carlos Alberto Benavides Mora: 3,04% Laura Cristina Ahumada García: 2,58% Aida Yolanda Avella Esquivel: 2,56% Alex Xavier Florez Hernández: 2,52% Yuly Esmeralda Hernández Silva: 2,20%

Así quedó la votación para la Cámara de Representantes por Bogotá

Ahora bien, en cuanto a la lista de candidatos votados en la consulta de la Cámara de Representantes por Bogotá, se procesaron 2.218 mesas. Según el boletín número 17, en el cual se informó del 94.58% de las mesas, así quedó la votación:



María Fernanda Carrascal Rojas: 59.271 votos Laura Daniela Beltrán Palomares (Lalis): 24.527 votos María del Mar Pizarro García: 23.478 votos Daniel Mauricio Monroy Hernández: 18.000 votos Heraclito Landinez Suárez: 10.484 votos Claudia Teresa Romero Nader: 10.238 votos Jairo León Vargas: 9.009 votos Gabriel Becerra Yanez: 8.758 votos Andrés Camilo Rodríguez Castillo: 7.932 votos Sandra Mireya Nossa Quiroga: 5.924 votos

Creadores de contenido lideraron votación

En cuanto a Walter Rodríguez Chaparro, quien lidera la lista al Senado, es conocido en redes sociales como 'Me dicen Wally' o simplemente 'Wally'. Rodríguez es un creador de contenido que se ha dedicado durante varios años a hablar de política, apoyando la agenda del progresismo. Solo en YouTube, el candidato tiene más de 530.000 seguidores. “¡Gratitud infinita! No les vamos a fallar. Este es el primer paso, hay que seguir trabajando y muy fuerte. Los quiero mucho, mis mamertos hermosos", escribió tras los resultados.



También se destacó la creadora de contenido político Laura Daniela Beltrán, conocida en redes sociales como 'Lalis' y quien desde hace varios años ha ganado popularidad por apoyar al gobierno de Gustavo Petro. Quedó en segundo lugar de los candidatos más votados en Bogotá por el Pacto Histórico. Tras conocer los resultados, Lalis escribió: “Se pudo sin maquinarias, se pudo sin plata, se pudo sin haberle vendido el alma a nadie. Esto es un mensaje claro para Colombia y que es las redes sociales también logran movilizar. Estoy profundamente agradecida por las personas que confiaron en mí, en mi trabajo”.

