Iván Cepeda, virtual ganador de la consulta del Pacto Histórico: se impone sobre Carolina Corcho

El senador Iván Cepeda le ganó el pulso a Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidencias del 2026 y será el candidato de esa colectividad, la cual en el 2022 llevó a Gustavo Petro al poder.

Con 17.494 mesas procesadas, de 20.000, el preconteo de la Registraduría informó que Cepeda tiene el 64,40 por ciento de los votos (1.028.951), mientras que su rival, Carolina Corcho, sumó 29,54 por ciento (472.062).

Cepeda, filósofo y político de 63 años, ha sido facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en el acuerdo de 2016, copresidente de la Comisión de Paz del Senado y miembro de la delegación negociadora del Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).



El senador es hijo de Manuel Cepeda Vargas, miembro del partido Unión Patriótica (UP), asesinado a tiros en agosto de 1994, cuando el automóvil en que viajaba fue emboscado por sicarios en una calle del barrio bogotano de Mandalay.

La UP había sido creada en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986), con la guerrilla de las FARC.



Sin embargo, en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio en el que fueron asesinados cerca de 5.000 de sus militantes.

Cepeda se ha enfrentado en los últimos años al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el político de derecha más influyente de este siglo en Colombia, enjuiciado por un caso de sobornos en el que el senador de izquierda fue reconocido como víctima.

