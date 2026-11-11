Respuesta de Ordóñez a Santos tras crítica a De la Espriella: “Mensaje para disuadir a los bandidos”

Durante el foro A 10 años del Acuerdo de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos cuestionó al actual mandatario Abelardo De la Espriella por la manera como comunica los resultados de las operaciones militares contra grupos ilegales en Colombia.

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Este mismo martes, De la Espriella publicó un video vestido con uniforme militar y firmando una bomba con la que fue atacado el frente 33 del Estados Mayor de las Farc, disidencia que comanda alias Calarcá. En el ataque fallecieron cuatro presuntos miembros de las disidencias y se capturaron 6 personas que integrarían ese grupo delictivo, entre ellos ‘Barba Chivo’, criminal que al parecer se encargaba de operar drones para atentar contra la fuerza pública en el Catatumbo.



Para Santos, el presidente De la Espriella se está equivocando en la forma: “Por eso a mi me preocupa, y tengo que decirlo aquí delante de ustedes, que -10 años después- estemos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo”, dijo. Santos agregó que esto no dé un mensaje para volver al pasado.



Si bien el presidente Abelardo de la Espriella no ha respondido directamente al mensaje publicado por Santos, el ministro de Interior, Alejandro Ordóñez, quien manifestó que sí se trata de un mensaje: “Y es un mensaje para disuadir a los bandidos. Si se someten al Estado y a la ley, se respetarán las garantías procesales y los derechos humanos, pero si insisten en enfrentarse con las armas a la institucionalidad y con masacrar a los ciudadanos, les caerá todo el peso de la ley. ¡Que no se equivoquen y no vamos a transigir en ello!”.

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Cabe recordar que hace una semana, el presidente firmó la Ley de Sometimiento presentada por su Gobierno y aprobada por el Congreso de la República. La ley que acaba con la figura de gestores de paz, así como con las mesas de negociación y con la suspensión de las órdenes de captura entre otras medidas.

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