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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente De la Espriella revoca designación en el ICANH y ordena salida del director encargado

Presidente De la Espriella revoca designación en el ICANH y ordena salida del director encargado

El presidente Abelardo de la Espriella adoptó la medida tras señalar que ambos, el director designado y el encargado, actuaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Presidente De la Espriella revoca designación en el ICANH y ordena salida del director encargado
De la Espriella revocó la designación de Camilo Noguera Pardo.
Getty Images/Universidad del Bosque

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 10 de noviembre que revocaba la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). El mandatario aseguró que Noguera y el director encargado de la entidad, Javier Estrada, actuaron a espaldas de la ministra de Cultura, Paola Holguín, para modificar el manual de funciones.

"Aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y goza de autonomía administrativa, eso no significa que puedan adelantarse decisiones de esta naturaleza", escribió De la Espriella en su cuenta de la red social X. El presidente aseguró que en su Gobierno "no se cambian manuales de funciones para acomodar nombramientos".

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De acuerdo con el mandatario, Noguera y Estrada "adelantaron una modificación del manual de funciones de la entidad a espaldas de la ministra de Cultura" con el fin de facilitar el ingreso al cargo de Noguera. "Mi instrucción ha sido clara: ¡EN EL GOBIERNO DEL TIGRE NO SE MODIFICAN LOS MANUALES DE FUNCIONES PARA FAVORECER PERSONAS O ACOMODAR CARGOS! Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno", añadió.

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De la Espriella explicó que por estos hechos decidió revocar la designación de Camilo Noguera Pardo, quien ya se había desempeñado en el cargo de viceministro de Educación Superior en el breve paso de Viviane Morales por esa cartera. El presidente también dijo que dispone de la salida inmediata del director encargado de INCAH, Javiera Estrada. "¡Aquí nadie está por encima de las reglas! ¡Y nadie tiene autorización para actuar a espaldas de sus superiores! ¡EN LA PATRIA MILAGRO SE RESPETA LA LEY, LOS MANUALES, SE ATIENDE LA INSTITUCIONALIDAD Y SE DEFIENDE LA CONFIANZA DE LOS COLOMBIANOS EN EL TIGRE!", concluyó el mandatrio en su mensaje.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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