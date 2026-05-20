Cancillería de Colombia informa la expulsión del embajador de Bolivia del país: "Reciprocidad"

La Cancillería de Colombia informó que el Gobierno decidió expulsar del país al embajador de Bolivia, Ariel Percy Molina Pimentel. Esto luego de que las autoridades bolivianas también decidieran retirar de su cargo a la embajadora colombiana Elizabeth García, quien fue considerada persona non grata por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la política de esa nación.

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"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, considerando la reciente decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la permanencia de la Embajadora de Colombia en este Estado, y con base en lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia", aseguró la Cancillería en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que "no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial".



En el comunicado, concluyeron que Colombia "mantiene su disposición de acompañar, siempre a solicitud del Gobierno boliviano, iniciativas en favor de la paz, el diálogo político, las vías institucionales, la participación ciudadana y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con sujeción a los principios y normas del derecho internacional". Asimismo, reiteró que históricamente han existido "vínculos de fraternidad y cooperación" con Bolivia, "sustentados en valores compartidos de respeto, reciprocidad y entendimiento mutuo". En ese sentido, reiteró el compromiso del Gobierno de Colombia de preservar disponibles los canales diplomáticos".



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