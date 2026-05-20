Tensión por mural cerca de casa de Álvaro Uribe: candidatos y presidente Petro se pronunciaron

Un mural dibujado cerca a la casa del expresidente Álvaro Uribe —ubicada en el sector de Llanogrande, del municipio de Rionegro (Antioquia)— causó tensión política entre militantes del Pacto Histórico y el exmandatario. Incluso, el presidente Gustavo Petro opinó sobre la situación.

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El origen de este enfrentamiento comenzó el martes 19 de mayo, cuando aproximadamente tres buses llegaron hasta la zona con varias personas a pintar un mural referente a los falsos positivos, en un muro que se encuentra cerca de la entrada de la casa del expresidente. Uribe, quien suspendió actividades de campaña en Medellín, llegó al punto y denunció que se trató de un hostigamiento a su familia y, principalmente, a su esposa que se encontraba sola en la vivienda.

"Vinieron a pintar aquí un mural de maltrato. Yo a nadie le iba a pintar murales de maltrato a su casa. Mi señora estaba sola. Es una agresión cobarde como todo lo de Iván Cepeda, y primero me matan a mí que venir a causarle dificultades a mi familia", aseguró el expresidente. En los videos se observa a un hombre con un cuchillo, quien, en medio del enfrentamiento entre simpatizantes y opositores de Uribe, al parecer hiere a dos personas.



"Lo persiguieron con una puñaleta. Lo muestra el video. Él sale corriendo. Solamente le alcanzaron a hacer heridas superficiales. Por fortuna, no alcanzaron a apuñalearlo. Esa denuncia hay que ponerla. Un mayor de la Policía que nos ayuda quedó afectado de una mano. Espero que esa denuncia también se ponga", añadió el exmandatario.



En la confrontación también apareció con un bate el concejal del Centro Democrático de Medellín, Andrés Rodríguez. Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Hernán Muriel, entregó su versión de lo ocurrido. Aseguró que el muro sería pintado por víctimas de los falsos positivos.

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"Estamos hablando que puede haber alrededor de 1 kilómetro de diferencia entre lo que es el mural y lo que es la vivienda, casa-finca, de Álvaro Uribe Vélez. en ese orden de ideas, ¿por qué se realizó ahí? Porque son las propias víctimas las que mencionan y fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, es uno de los principales responsables de los crímenes de Estado más atroces que hemos visto, como lo fue el de los falsos positivos", dijo Muriel.



Candidatos y presidente Petro se pronunciaron sobre muro

A la polémica entró el presidente Gustavo Petro, quien pidió respeto, pero advirtió que el mural no era una amenaza. "Quiero decirle a la población que guarde respeto en épocas electorales. No porque sea un delito lo que hicieron, no. Todas las fachadas de nuestras casas son públicas, no son propiedad privada. Norma que se olvida. Yo la practiqué en Bogotá y permití los grafitis, porque el grafiti es obra de arte", dijo el mandatario.

Tras el altercado, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia visitó la vivienda del expresidente Uribe para ofrecer su apoyo y denunciar al también candidato Iván Cepeda como responsable por los hechos ocurridos. "Usted viene con puñaletas, no viene simplemente a pintar. Y es una toma que venía organizada por Iván Cepeda, como se evidenció cuando Sergio Molina, que todos lo conocemos, parte de nuestro partido, habló con ellos y vio cómo les entraba la llamada de Iván Cepeda, que ordenaba hostigar la familia del presidente Uribe", aseguró.

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Por su parte, Iván Cepeda también se pronunció en X, afirmando que se trataba de "un acto cultural de los jóvenes y las víctimas", quienes "han recibido amenazas". Asimismo, agregó: "Responsabilizo directamente a Álvaro Uribe por cualquier acción violenta u hostigamiento que se presente en su contra. Y le digo con claridad y firmeza: ni sus amenazas ni sus insultos calumniosos ni actitud sicarial nos atemorizan. Tranquilícese, Uribe. La ira y el odio no conducen a ningún lado".

El enfrentamiento finalizó tras un diálogo entre quienes pintaron el muro y el representante electo Juan David Zuluaga. El mensaje de la pared fue borrado y el expresidente advirtió que tomará acciones legales sobre estos hechos.

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