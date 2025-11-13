En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Centro Democrático ya no elegirá a su candidato por encuesta y lo hará con otro mecanismo

Centro Democrático ya no elegirá a su candidato por encuesta y lo hará con otro mecanismo

Son cinco los aspirantes a la Presidencia por el partido de derecha y se iba a decidir el representante de la bancada a través de una encuesta programada para el 28 de noviembre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Centro Democrático ya no elegirá a su candidato por encuesta y lo hará con otro mecanismo
Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, candidatos por el Centro Democrático -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad