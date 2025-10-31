En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Reunión de expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria: ¿habrá coalición?

Reunión de expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria: ¿habrá coalición?

Uribe dijo que ha hablado “con muchos partidos” y “he encontrado un ambiente en favor de la democracia”. Gaviria, por su parte, indicó que se están organizando para “aportar” a las elecciones de 2026.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2025
Álvaro Uribe y César Gaviria se reúnen de cara a elecciones presidenciales de 2026
Colprensa/AFP

