Reunión de expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria: ¿habrá coalición?

Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria sostuvieron un encuentro en un hotel de Llano Grande, en Antioquia. Ambos dialogaron de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y las consultas de marzo.

Ants de la reunión, Uribe publicó un mensaje en X en el que expresó lo que se busca con estas conversaciones.

“Comprendo el noble afán del expresidente Gaviria de contribuir a que Colombia elija un gran gobierno de mejoramiento democrático el año entrante. De mi parte hice un gran esfuerzo para que el país mejorara. Algo se obtuvo. También hubo errores. Queremos laborar por el futuro de Colombia”, dijo.



Recordó que en “el gobierno del expresidente Gaviria, con su determinación y nuestro trabajo, salieron normas importantes. Después le hizo oposición a mi gobierno, pero en ninguno de esos episodios se habló de puestos o de contratos, tema excluido para el futuro de Colombia”.



Al encuentro también asistieron Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, y Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria.

No obstante, detractores políticos, tanto de Álvaro Uribe como de César Gaviria, recordaron un video de 2016 en el que Gaviria criticaba a Uribe por negarse a apoyar la paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.

El encuentro empieza a marcar el panorama político en las consultas de marzo, tras las realizadas recientemente por la izquierda en las que el Pacto Histórico eligió a Iván Cepeda como su representante en las elecciones presidenciales de 2026.



Se habla de alianza política

El encuentro se llevó a cabo en los mejores términos y ya se habla ya de la alianza para que los candidatos presidenciales de los Partidos Liberal y Centro Democrático vayan juntos a la consulta de marzo.

“Siempre ha sido una relación sincera, clara, sin contratos, sin clientelismo, como tiene que ser la política”, dijo Uribe sobre los lazos que tiene con Gaviria.

Añadió que “hay un gran compromiso con un país seguro, con un país de emprendimiento para todos, con un Estado pequeño, con una gran política social. Pero aquí mientras fracasan en lo social, desacreditan lo que ha tenido éxitos en lo social”.

Gaviria, por su parte, reveló que “estamos organizándonos para reunir efectivamente una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su volumen electoral y aportar sus candidatos”.

Uribe expresó que “esta invitación que me ha hecho el presidente Gaviria me da a mí una tranquilidad, porque nosotros en el Centro Democrático hemos querido ayudar como obreros a construir una gran coalición de base democrática” y contó que ya ha hablado con otros políticos.

“Por ejemplo, el sábado pasado tuve una conversación telefónica constructiva con el doctor Vargas Lleras. Hoy se volvió a hablar con él, con muchos partidos; he hablado también con el doctor Sergio Fajardo, con muchas personas, Juan Daniel Oviedo sabe de nuestro aprecio, hemos conversado con el doctor Galán, con el doctor Peñalosa, yo diría que he encontrado un ambiente en favor de la democracia colombiana, que va desde Abelardo de La Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”.

