Noticias Caracol  / POLÍTICA  / César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue una de las víctimas de las chuzadas del extinto DAS, reemplazará al exfiscal Eduardo Montealegre. Esto dijo el mandatario Gustavo Petro.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 13 de nov, 2025
César Julio Valencia Copete
Presidencia de la República

