César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia

César Julio Valencia Copete fue designado nuevo ministro de Justicia, en remplazo del exfiscal Eduardo Montealegre, quien renunció al cargo el pasado 24 de octubre de 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Valencia Copete, quien fue uno de los magistrados que fue víctima de las chuzadas ilegales del extinto DAS, había sido condecorado por el presidente Gustavo Petro con la Cruz de Boyacá en el Grado de Caballero, a comienzos de 2025.

El exmagistrado se convierte en el cuarto ministro de Justicia del Gobierno Petro, después de Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Eduardo Montealegre, quien decidió dimitir luego de que Álvaro Uribe fuera absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. (Lea también: Exministra de Justicia Ángela María Buitrago habló del "detonante final" por el que salió del cargo)



Eduardo Montealegre, víctima en el proceso contra el expresidente Uribe, argumentó que debía “retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad”.



El presidente Petro envió un mensaje de X confirmando el nombramiento con esta frase: "En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete".



La carrera judicial del nuevo ministro de Justicia

César Julio Valencia Copete es un abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Comercial. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2007 y 2008 y ha ejercido como docente del Departamento de Derecho Comercial de su alma máter.

Publicidad

Adicionalmente, se desempeñó como juez municipal, juez civil del Circuito de Bogotá, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y procurador delegado para la contratación estatal.

También cuenta con estudios en derecho procesal civil, derecho contractual y derecho de familia en importantes universidades de Colombia.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co