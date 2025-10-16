En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Procuraduría abre nueva investigación contra Eduardo Montealegre por denuncia de Álvaro Uribe

Procuraduría abre nueva investigación contra Eduardo Montealegre por denuncia de Álvaro Uribe

Según el expresidente, las recientes actuaciones del ministro de Justicia son “una amenaza a mis garantías procesales, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia que me ampara”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2025
Abren otra investigación a Eduardo Montealegre por denuncia de Álvaro Uribe Vélez
Colprensa

