Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presenta su renuncia “irrevocable”: esta fue la razón

Eduardo Montealegre presentó su renuncia “irrevocable” como ministro de Justicia al presidente Gustavo Petro. Según la carta, “una sola razón motiva mi retiro”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el saliente ministro, su salida se debe a “la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Velez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime”.

Montealegre, que es víctima en el proceso contra el expresidente, dijo que como tal “debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad. Esto implica que, es mi deber, acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador. Es predecible que la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absuelva. También es claro que, la Fiscalía General de la Nación, no actuara para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizadas por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo”.



Noticia en desarrollo.