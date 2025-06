Claudia López lanza pulla al presidente Petro de relaciones con EE.UU.: "No 'tuitear' a las 3 a. m."

En medio del foro 'La voz de los presidenciables', un espacio llevado a cabo en el marco del Congreso de Asobancaria en Cartagena en el que varios líderes considerados como posibles candidatos a las elecciones de 2026 debaten y dan sus visiones del panorama del país, Claudia López, la aspirante presidencia y exalcaldesa de Bogotá, lanzó una pulla al presidente Gustavo Petro.

La exfuncionaria aprovechó una de las preguntas realizadas por los moderadores Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol; Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y Andrés Mompotes, director de El Tiempo, quienes lideran la conversación, y se refirió a la crisis diplomática que se desató en el mes de enero de 2025 con el gobierno de Estados Unidos.

La nueva polémica se desarrolló en medio de la segunda jornada de debates, realizada este jueves 5 de junio. En esta oportunidad, el forocontó con la participación de cinco figuras, entre las que se incluyen a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá; Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia; Miguel Uribe, senador de la república por el Partido Centro Democrático; David Luna, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático.

¿Qué pasará con las relaciones de Colombia y Estados Unidos? La respuesta y pulla de Claudia López

El cuestionamiento en el que se nombró al jefe de Estado estaba relacionado a lo que podría pasar con las relaciones de Colombia y Estados Unidos en caso de ser elegidos por el pueblo colombiano. En principio, la pregunta estaba dirigida al aspirante David Luna, sin embargo, López y otros de los presentes decidieron intervenir. Por su parte, el exjefe de cartera expuso que dichas relaciones se deben proteger y fortalecer para expandir los mercados.

En medio de la intervención de la exalcaldesa de Bogotá, quien se inscribió en la Registraduría este martes 3 de junio como precandidata presidencial con el comité Imparables, decidió hablar del jefe de Estado y empezó diciendo: "Bueno, lo primero es no 'tuitear' a las 3 y media de la mañana de manera irresponsable".

Con esto, López mencionó la tensión registrada entre ambos países después de que el mandatario se negara, a través de una publicación de la red social X, a recibir dos aviones militares con colombianos deportados desde EE. UU., alegando que estos estaban siendo tratados como "delincuentes".

Tras esta primera manifestación, hecha sobre la madrugada colombiana, la reacción de Trump se plasmó en varias amenazas de disputas comerciales y sanciones contra Colombia, a las que el Presidente respondió en X con la imposición de subida de aranceles a importaciones estadounidenses. Se debe recordar que, luego de algunas horas, ambas naciones anunciaron que superaron el impasse. La Casa Blanca expresó en un comunicado que el conflicto se terminó después de que Gustavo Petro aceptara los términos de devolución de migrantes.

“El Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación irrestricta de todos los extranjeros ilegales de Colombia regresados de los Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitación ni demora. Con base en este acuerdo, las sanciones y tarifas planeadas se mantienen en reserva y no se firmarán a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo”, dice el documento enviado en ese entonces por la secretaria de prensa.

Lópezcalificó que las acciones del mandatario pusieron "en vilo la diplomacia y el trabajo de los empresarios". Respecto a su visión de lo que podría suceder en medio de su gobierno, añadió que "las prioridades de Estados Unidos cambiaron y eso tenemos que aceptarlo y adaptarnos. No nos van a volver a regalar un plan Colombia en los Estados Unidos".

Sobre su posición, entonces, aseveró: "Bienvenidos a ser un país serio, que vive de sus impuestos, que paga por su seguridad y su justicia y que hace desarrollo. Como presidenta de Colombia le propondré al presidente Trump, al presidente de Guyana, al presidente de Brasil que nos unamos en una coalición multilateral para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela".

La crítica de Gustavo Petro al anuncio de candidatura de Claudia López: "No sabe sino de traiciones"

Este martes 3 de enero, el jefe de Estado se refirió a críticas realizadas por la exfuncionaria a su gobierno y a su anuncio de candidatura. En su cuenta oficial de X, Gustavo Petro señaló: "Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia. Se tiró el metro subterráneo de Bogotá e iba a dinamitar la torre central del San Juan de Dios".

Dicha respuesta se dio por las declaraciones de Claudia López durante el acto de inscripción de su candidatura en la Registraduría en la que utilizó el lema “el cambio que no fue” para referirse a la administración actual, y expresó que “Colombia no aguanta cuatro años más de improvisación, de polarización, clientelismo y falta de ejecución. No más peleadera, carreta, politiquería y corrupción”.

El mandatario, en su publicación, también mencionó que la exfuncionaria se opuso firmemente a apoyar la financiación del Estado a las universidades públicas: "Nunca quiso ayudarnos en ampliar las universidades públicas y se inventó un malísimo programa imitador de 'Ser Pilo Paga' que es un subsidio con dinero público a la universidad privada para élites (...) Olvidó que el gran cuidador es la persona libre, la familia unida y el poder público".

