En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / ¿De qué se habló en reuniones del Gobierno Petro con EE. UU. para evitar la descertificación?

¿De qué se habló en reuniones del Gobierno Petro con EE. UU. para evitar la descertificación?

“Ningún país del mundo ha sufrido más daños del narcotráfico que nosotros”, dijo el embajador Daniel García-Peña al ofrecer detalles sobre los encuentros de alto nivel que se sostuvieron esta semana en Estados Unidos.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 12, 2025 10:44 a. m.
Comparta en:
Reuniones del Gobierno con EE. UU. para evitar la descertificación: de esto se habló
Embajada de Colombia en Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad