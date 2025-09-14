En vivo
Aviones F-35 de EE. UU. aterrizan en Puerto Rico y se unirán a ofensiva militar cerca de Venezuela

Se trata de cinco aviones estadounidenses F-35, que son cazas furtivos muy avanzados y serían efectivos en cualquier combate contra la fuerza aérea de Venezuela.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 14, 2025 02:16 p. m.
Aviones de Estados Unidos en Puerto Rico.jpg
Aviones de Estados Unidos en Puerto Rico.
AFP

