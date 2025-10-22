En vivo
La UP y el Partido Comunista Colombiano renuncian a su inscripción en consulta de Corcho y Cepeda

Los representantes legales de los partidos indicaron que "esta decisión responde a la arbitraria intervención del CNE". Tras el anuncio, solo quedaría participando el Polo Democrático en la consulta presidencial.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de oct, 2025
Carolina Corcho e Iván Cepeda, precandidatos presidenciales.
Colprensa
