La UP y el Partido Comunista Colombiano renuncian a su inscripción en consulta de Corcho y Cepeda

Gabriel Becerra, representante legal de la Unión Patriótica, y Jaime Caycedo, representante del Partido Comunista Colombiano, anunciaron que renuncian a su participación en la consulta popular que se desarrollará este domingo 26 de octubre y en la cual se elegirá quién irá a las elecciones presidenciales entre Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Becerra indicó en su cuenta de X que "esta decisión responde a la arbitraria intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE), que pretende desconocer la autonomía de los partidos y recalificar la consulta partidista como interpartidista, vulnerando nuestro derecho a la libre organización política".

La consulta, que inicialmente era del movimiento del Pacto Histórico, empezó a ponerse en duda luego de que se conoció un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente una tutela de Corcho y Gustavo Bolívar, quienes pedían el reconocimiento de la personería política de esa coalición. En cambio, el Tribunal le dio la razón al CNE, organismo que había decidido negar dicha personería debido a que dos de los partidos que buscaban hacer parte del movimiento (Progresistas y Colombia Humana) no cumplían con los requisitos necesarios, y otros tres de ellos (UP, Partido Comunista y Polo Democrático) están siendo investigados por presuntas irregularidades en la campaña de 2022.



Noticia en desarrollo...

