Presidente Petro responde a los señalamientos de Trump: "Me defenderé judicialmente con abogados"

El presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió este miércoles a los señalamientos en su conta que hizo su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde la Casa Blanca. "Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que fabrica muchas drogas", declaró Trump a los reporteros en el Despacho Oval. "Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal".

Petro escribió desde su cuenta en X: "De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE. UU., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense". El jefe de Estado colombiano agregó: "Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe".

Y, por último, aseguró: "Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda".



Noticia en desarrollo.