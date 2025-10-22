En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
TORMENTA TROPICAL MELISSA
GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN
JUAN FELIPE RINCÓN
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro responde a los señalamientos de Trump: "Me defenderé judicialmente con abogados"

Presidente Petro responde a los señalamientos de Trump: "Me defenderé judicialmente con abogados"

El presidente de Estados Unidos aseguró que su homólogo colombiano es un "matón y un mal tipo" y lo señaló de fabricar "muchas drogas", días después de imputarle ser un "líder del narcotráfico".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Presidencia y Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad