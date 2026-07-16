Cristian Quiroz renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral: ¿quién lo reemplaza?

Cristian Quiroz presentó su renuncia a la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo hizo de manera verbal durante la sala plena que se adelantaba este jueves 16 de julio. La dimisión fue aceptada con 8 votos y el magistrado permanecerá en el cargo hasta el 30 de agosto. Tras esto, continuará dentro del organismo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El togado manifestó que se retira luego de terminar el proceso de escrutinio del Congreso, aunque falta definir una curul de la Cámara por la Circunscripción Territorial de Cundinamarca, que se disputa entre los partidos Cambio Radical y Mira, que señalan que se han presentado irregularidades en el proceso. El pasado 14 de julio se entregaron las credenciales para el periodo 2026-2030 a los senadores electos y a quienes obtuvieron curules en virtud del Estatuto de la Oposición, que están distribuidos entre nueve partidos y movimientos políticos, además de dos movimientos indígenas.

Quiroz cuenta con especializaciones en democracia y régimen electoral, derecho procesal penal, derecho procesal penal, derecho administrativo y una maestría en derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados.



Benjamín Ortiz será el nuevo presidente del CNE

Asumirá el cargo a partir del 1 de septiembre de 2026. El futuro presidente del consejo tiene un magister en derecho disciplinario de la Universidad Libre de Colombia, especialista en derecho electoral y administrativo de la Universidad del Rosario, además de ser experto en derecho constitucional.



Ha ejercido funciones en el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría Distrital de Bogotá, secretario general del CNE y también laboró como docente y en la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Noticia en desarrollo.