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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / ¿Quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara en nueva legislatura? Así va puja entre partidos

¿Quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara en nueva legislatura? Así va puja entre partidos

El Centro Democrático propuso a Honorio Henríquez para dirigir el Senado “porque así lo dice la ley quinta, el código de honor del Congreso y la tradición del Congreso”, aseguró el líder de esa bancada. Sin embargo, tres partidos ya han expresado su apoyo a Alfredo Deluque, del Partido de la U. ¿Qué pasa con la presidencia de la Cámara?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Alfredo Deluque, del Partido de la U, podría ser presidente del Senado, pero el Centro Democrático propone a Honorio Henríquez -
Colprensa

El 20 de julio empieza la nueva legislatura y ese día se eligen también los presidentes del Senado y la Cámara. El Senado cuenta con 103 curules: 28 del gobierno, 27 de oposición y 48 por definir. Del lado del Centro Democrático hay 17 senadores. En cuanto a la Cámara de Representantes hay 183 curules: 43 de gobierno, 41 de oposición y 99 por definir; del Centro Democrático hay 30 congresistas.

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El conservador Efraín Cepeda pide mesura y evitar que el Pacto Histórico defina al nuevo presidente: “Se está proponiendo por parte del Centro Democrático, no me consta, ir voto a voto por la plenaria. Me parece mala cosa. No sé si aquí estamos dispuestos a que sea el Pacto Histórico el que defina la presidencia del Senado, sería un absoluto contrasentido, me parece que esa no es la vía, no es el camino, y como lo he expresado, esta presidencia de Abelardo de la Espriella es atípica, no llega por ningún partido”.

El argumento del Centro Democrático para ocupar la presidencia del Senado

El partido considera que uno de sus miembros, Honorio Henríquez, debe ser el elegido. Sin embargo, Alfredo Deluque, del Partido De la U, sería por quien votarían, y ya tres bancadas le han expresado su respaldo: Conservador, La U y Cambio Radical.

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Pero el Centro Democrático ha cuestionado la posibilidad de que Deluque asuma el puesto. Uno de los primeros en rechazarlo fue el expresidente Álvaro Uribe, quien indicó en sus redes sociales que el congresista “votó varias reformas y recibió beneficios del Gbno Petro”. [sic] Y Gabriel Vallejo, dirigente de esa colectividad, negó en Noticias Caracol en vivo que su bancada esté “buscando al Pacto Histórico para hacer la mayoría, eso no es cierto, no los hemos buscado, no los hemos llamado”, pero “el que sí lo buscó, de acuerdo con la información, es Alfredo Deluque”.

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