¿Quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara en nueva legislatura? Así va puja entre partidos

El 20 de julio empieza la nueva legislatura y ese día se eligen también los presidentes del Senado y la Cámara. El Senado cuenta con 103 curules: 28 del gobierno, 27 de oposición y 48 por definir. Del lado del Centro Democrático hay 17 senadores. En cuanto a la Cámara de Representantes hay 183 curules: 43 de gobierno, 41 de oposición y 99 por definir; del Centro Democrático hay 30 congresistas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El conservador Efraín Cepeda pide mesura y evitar que el Pacto Histórico defina al nuevo presidente: “Se está proponiendo por parte del Centro Democrático, no me consta, ir voto a voto por la plenaria. Me parece mala cosa. No sé si aquí estamos dispuestos a que sea el Pacto Histórico el que defina la presidencia del Senado, sería un absoluto contrasentido, me parece que esa no es la vía, no es el camino, y como lo he expresado, esta presidencia de Abelardo de la Espriella es atípica, no llega por ningún partido”.



El argumento del Centro Democrático para ocupar la presidencia del Senado

El partido considera que uno de sus miembros, Honorio Henríquez, debe ser el elegido. Sin embargo, Alfredo Deluque, del Partido De la U, sería por quien votarían, y ya tres bancadas le han expresado su respaldo: Conservador, La U y Cambio Radical.

Pero el Centro Democrático ha cuestionado la posibilidad de que Deluque asuma el puesto. Uno de los primeros en rechazarlo fue el expresidente Álvaro Uribe, quien indicó en sus redes sociales que el congresista “votó varias reformas y recibió beneficios del Gbno Petro”. [sic] Y Gabriel Vallejo, dirigente de esa colectividad, negó en Noticias Caracol en vivo que su bancada esté “buscando al Pacto Histórico para hacer la mayoría, eso no es cierto, no los hemos buscado, no los hemos llamado”, pero “el que sí lo buscó, de acuerdo con la información, es Alfredo Deluque”.



Noticia en desarrollo.