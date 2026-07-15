Duque habla de posible alternativa para que posesión sea en guarnición militar: "Se puede acomodar"

En medio de las críticas del gobierno electo con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Iván Duque habló con Noticias Caracol al respecto. También, habló de la incertidumbre que existe frente a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, a pesar de que Gustavo Petro ordenó que ninguna instalación militar sea utilizada para este fin.

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"Yo creo que eso muestra la actitud mezquina que ha tenido Gustavo Petro y lo otro es, si el Presidente quiere posesionarse en una guarnición militar, como un acto simbólico, debería el gobierno actual facilitar ese proceso. Se puede hacer de muchas formas, la logística se puede acomodar, se puede hacer la juramentación ante el Congreso más temprano, y después se hace el acto que se quieran adelantar en la guarnición militar, o se puede hacer una juramentación simbólica en ese caso en una guarnición militar, y después hacer la presencia del Congreso", explicó.

El expresidente Duque también habló sobre la posibilidad de acabar con el proceso de paz con las Farc, teniendo en cuenta que él fue el sucesor de Juan Manuel Santos, quien firmó estos acuerdos, por lo que en sus manos estuvo gran parte de la implementación. "Cuando llegamos a la Presidencia tomamos una decisión, seguir desarmando y desmovilizando a miembros de las Farc, que era una prioridad. Pero con o sin acuerdo también era fundamental llevar la inversión social a las zonas que históricamente habían sido afectadas por la violencia, que habían sido afectadas por el narcotráfico y por la pobreza. Y por eso nosotros pusimos en marcha un plan de implementación y de ejecución que fue respaldado por Naciones Unidas y por otros organismos", dijo.



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