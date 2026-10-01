Juan Manuel Santos critica a la JEP por demoras en resultados y habla de su fecha límite

El expresidente Juan Manuel Santos criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la lentitud que ha tenido para entregar resultados a las víctimas del conflicto armado. Este alto tribunal se creó tras la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc. Dicho acuerdo estableció que la JEP está diseñada para funcionar diez años, que se cumplen en 2028, con la posibilidad de una prórroga de 10 más. Sin embargo, el Nobel de Paz sostuvo que la jurisdicción “tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado. Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes”.



La JEP juzga los secuestros, desapariciones, abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, cometidos por los exguerrilleros y militares durante el conflicto armado de medio siglo con la exguerrilla de las Farc. Sin embargo, en el Congreso de la República se debate un recorte presupuestal de 170.000 millones para 2027. "Con esa reducción de 170.000 que aprobaron realmente nos dejan inoperantes", dijo en una declaración en video Alejandro Ramelli, presidente del alto tribunal. "Lo que está de por medio no es el presupuesto", agregó, "esta es una discusión sobre los derechos fundamentales de las víctimas, sobre la verdad del país". (Lea también: JEP sobre propuesta que apoya De la Espriella de reducir presupuesto: "No habría forma de funcionar")

El Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea trasladar los fondos que serían recortados a la JEP en 2027 al sistema ordinario de justicia, que "carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad", según el mandatario. Sin embargo, ha negado tener "una política de venganza" contra el tribunal de paz.

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Sobre el recorte de presupuesto, Santos recordó que “la JEP es una parte fundamental del acuerdo y si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí las que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo así sea temporal”.



“Hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”

La JEP emitió sus primeras sentencias en septiembre de 2025. En virtud de esas determinaciones, el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, y otros antiguos jefes de la extinta guerrilla están cooperando en la excavación en cementerios en búsqueda de miles de desaparecidos en el conflicto, según imágenes transmitidas recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz.



Respecto a estas decisiones, Santos expresó en la Universidad del Rosario, en medio de un foro sobre cooperación internacional, que “quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón, y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”. (Lea también: Alto comisionado de DDHH de ONU elogia esfuerzos de reparación a víctimas en Colombia)



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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP