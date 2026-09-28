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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Martha Peralta se pronuncia tras revocación de su visa por parte del gobierno Trump

Martha Peralta se pronuncia tras revocación de su visa por parte del gobierno Trump

La senadora indicó que iniciará acciones institucionales para que Estados Unidos le indique por qué la sancionó a ella revocándole el documento para poder entrar al país norteamericano.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Martha Peralta se pronuncia tras revocación de su visa por parte del gobierno Trump
Martha Peralta, senadora -
Redes sociales

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta se pronunció a través de sus redes sociales sobre la sanción que le impuso el Gobierno de Estados Unidos al retirarle la visa a ella y a su familia. Para la funcionaria anunció que iniciará acciones institucionales para que se le informe del porqué de a decisión. Cabe recordar que la sanción también fue en contra del empresario Euclides Torres y su familia.

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Peralta indicó que fue por medios de comunicación y redes sociales por donde se enteró de la sanción en su contra y que “iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, la Embajada y ante el mismo Gobierno de Estados Unidos que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”.

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