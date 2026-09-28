Martha Peralta se pronuncia tras revocación de su visa por parte del gobierno Trump

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta se pronunció a través de sus redes sociales sobre la sanción que le impuso el Gobierno de Estados Unidos al retirarle la visa a ella y a su familia. Para la funcionaria anunció que iniciará acciones institucionales para que se le informe del porqué de a decisión. Cabe recordar que la sanción también fue en contra del empresario Euclides Torres y su familia.

Peralta indicó que fue por medios de comunicación y redes sociales por donde se enteró de la sanción en su contra y que “iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, la Embajada y ante el mismo Gobierno de Estados Unidos que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”.