Martha Peralta se pronuncia tras revocación de su visa por parte del gobierno Trump

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta se pronunció a través de sus redes sociales sobre la sanción que le impuso el Gobierno de Estados Unidos al retirarle la visa a ella y a su familia. Para la funcionaria anunció que iniciará acciones institucionales para que se le informe del porqué de a decisión. Cabe recordar que la sanción también fue en contra del empresario Euclides Torres y su familia.
Peralta indicó que fue por medios de comunicación y redes sociales por donde se enteró de la sanción en su contra y que “iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, la Embajada y ante el mismo Gobierno de Estados Unidos que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”.
La senadora Marta Peralta se pronunció tras la cancelación de su visa de Estados Unidos. Esto dijo.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 28, 2026
Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/UXQRqyCnos