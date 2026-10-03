Declaran insubsistente a Germán Miranda, director nacional de Bomberos, por posibles irregularidades

El presidente Abelardo De la Espriella pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente el nombramiento de Germán Andrés Miranda Montenegro, actual director general de Bomberos de Colombia. La solicitud fue anunciada por el mandatario en una publicación en X en la que afirmó haber conocido hechos que, según indicó, involucrarían al funcionario en actuaciones que considera de gravedad.

De acuerdo con el mensaje publicado por De la Espriella, los hechos mencionados deben ser esclarecidos por las autoridades competentes. El presidente no detalló en su publicación cuáles serían esas actuaciones ni presentó información adicional sobre las circunstancias a las que hizo referencia.

Publicidad

“He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes”, escribió.



A continuación, señaló que le pidió al ministro del Interior proceder de inmediato con la declaratoria de insubsistencia. Minutos después, Rodrigo Lara declaró la insubsistencia “en el acto”.



El mandatario también manifestó que en su Gobierno no habría contemplaciones frente a conductas que pudieran comprometer la transparencia, la integridad del servicio público o el buen nombre de las instituciones.

Publicidad

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó más detalles sobre la decisión. Según explicó, la medida se tomó ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de años anteriores llegaran a conocimiento de la Fiscalía. Lara agregó que estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean esclarecidos.

En efecto, Presidente, se ha declarado insubsistente el nombramiento del director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de hace unos años llegaran… https://t.co/1DErm4h7qm — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 3, 2026

¿Quién es Germán Andrés Miranda Montenegro?

Germán Andrés Miranda Montenegro asumió como director general de Bomberos de Colombia el 7 de septiembre de 2026, luego de ser posesionado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. Según la información publicada por el Ministerio del Interior, el funcionario cuenta con más de 20 años de trayectoria en el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia.

Publicidad

Miranda Montenegro es Oficial General de Bomberos, con rango de capitán en jefe. Antes de asumir la Dirección General de Bomberos se había desempeñado como director general de Bomberos y coordinador general del Sistema Nacional de Bomberos, además de ejercer como asesor, consultor, instructor y docente en procesos relacionados con la atención de emergencias.

Su formación incluye una especialización en Agentes Nucleares, Biológicos, Químicos y Radiactivos (NBQR), así como preparación técnica en materiales peligrosos, con énfasis en armas de destrucción masiva. También cuenta con formación avanzada en gestión de crisis, antiterrorismo y respuesta ante emergencias NBQR.

Publicidad

Ahora, menos de un mes después de su posesión, su permanencia al frente de la Dirección General de Bomberos quedó en cuestión tras la solicitud de insubsistencia anunciada por el presidente.

En su publicación, De la Espriella insistió en que cualquier actuación irregular debe ser esclarecida y afirmó que buscará que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Las afirmaciones sobre las actuaciones atribuidas a Miranda Montenegro corresponden a lo expresado por el mandatario y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Publicidad