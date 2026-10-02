María Fernanda Cabal habla de su renuncia al Centro Democrático: "Ya no tengo jefes, estoy libre"

Tras meses de distanciamiento con las directivas del Centro Democrático y luego de no recibir respuesta a su solicitud de escisión del partido, la exsenadora María Fernanda Cabal oficializó su salida de la colectividad uribista. En entrevista con Noticias Caracol, Cabal aseguró que la puerta se cerró definitivamente tras sentirse desatendida en sus peticiones, inconforme con el manejo de las candidaturas presidenciales internas y alejada del rumbo ideológico que tomó la colectividad. Cabal explicó que su salida responde a que los espacios internos se cerraron para sus aspiraciones. La exsenadora había solicitado formalmente la escisión del Centro Democrático con el fin de obtener personería jurídica para un nuevo movimiento, pero las directivas nunca le respondieron.



Y calificó esa falta de respuesta como una muestra de desinterés hacia su trabajo político: "La no respuesta también es una respuesta (...), es una forma de desconocer los 207.000 votos míos que contribuyeron a tener dos curules más en el Senado. Cuando ya hay esa displicencia y esa mirada antipática, uno siente que ahí no cabe", dijo en diálogo con esta entrevista.

Al evaluar la actitud del partido, prefirió definirse como "no reconocida" antes que humillada: "No reconocieron todo un ejercicio, un esfuerzo hecho con convicción, pero no importa".

Publicidad

En la conversación, Cabal repasó sus frustradas intenciones de ser la candidata presidencial de la colectividad. Recordó la contienda de noviembre de 2021 frente a Óscar Iván Zuluaga, señalando que las mediciones internacionales que manejaba su equipo la ubicaban al frente antes de que el sobre oficial declarara ganador a Zuluaga. De igual forma, cuestionó los resultados de la encuesta interna de diciembre de 2023 en la que se le otorgó la candidatura a Paloma Valencia, asegurando que sus dudas persistieron tras no recibir claridad sobre la metodología: "La palabra robaron suena mal, vamos a ser más diplomáticos: no querían que yo fuera. Había una inconformidad en mi figura y mi forma de decir las cosas".



Y añadió además que dentro de la colectividad existe un "peticomité" cercano al expresidente Álvaro Uribe que impulsó antipatías hacia su candidatura.



Cabal afirmó que el Centro Democrático sufrió un cambio doctrinal que terminó por distanciarla. En su opinión, "el Centro Democrático se movió mucho más al centro y hoy en día siento que genera confusión en su militancia". Sobre su vínculo con el expresidente Álvaro Uribe, admitió que llevaba varios meses sin comunicarse directamente con él tras las rupturas provocadas por el proceso de selección interna. No obstante, prefirió dejar de lado las disputas personales: "Yo no quiero quedarme con rencillas, quiero agradecerle al presidente Uribe la oportunidad. A mí me la dieron, yo también entregué buena parte de mi vida, arriesgué mi vida y la de mis hijos, y esta batalla continúa".

Publicidad

De cara a los próximos comicios, la exsenadora descartó aspirar a alcaldías o gobernaciones debido a inhabilidades legales, pero confirmó que participará activamente otorgando avales en las regiones y preparando su proyecto hacia el 2030: "Ya no tengo jefes, estoy libre. Voy a hacer mi propia plataforma política orgullosamente de derecha (...). A partir del 3 a las 3 empieza toda una carrera por la construcción de una plataforma de país".

Cabal concluyó asegurando que no se queda *"rumiando amarguras"* ni dará marcha atrás: *"Lo que se cierra por un lado se abre por el otro (...). Las cosas deben ser como son: aquí no hay por qué maquillarlas, pero tampoco hay por qué generar disputas ni enemistades".

Publicidad

NOTICIAS CARACOL